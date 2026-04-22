Beograd je proteklog vikenda promovisao novo šahovsko čudo - dečaka od 11 godina Romana Šogdžijeva, novog svetskog prvaka do 18 godina.

Šampionat sveta za šahiste mlađe od 18 godina održan je proteklog vikenda u Beogradu, a mali Rus zasenio je konkurenciju.

Pomeo konkurenciju u Beogradu

Čudo od deteta iz Rusije Roman Šogdžijev pomeo je sve svoje protivnike, na SP u brzom i blic šahu za juniore. Ruski šahisti su u Srbiji osvojili su 10 medalja (uključujući dve zlatne) u brzom i čak 15 medalja (uključujući sedam zlatnih) u blic šahu. Rusija je bila najbolja i na ekipnim turnirima.

Najveća senzacija takmičenja održanog u Beogradu bio je Roman Šogdžijev koji ima samo 11 godina. On je najmlađi međunarodni majstor u istoriji šaha, a sada ima šansu da postane najmlađi velemajstor svih vremena. I to ukoliko naredne godine uspe da obori praktično večne rekorde Amerikanca Abhimanjua Mišre i Rusa Sergeja Karjakina.

Mentalno stabilan

Nedavno je argentinski vunderkind Faustino Oro pokušao ovaj podvig, ali nije uspeo, izgubivši na cilju u borbi za poslednji velemajstorski poen na prestižnom "Aeroflot Openu" u Moskvi. Šahovski analitičari tvrde da je Roman Šogdžijev u prednosti nad orom, jer je mentalno stabilnije i pozitivno pristupa svim šahovskim događajima.

Mali Roman unazad nekoliko godina briljira na turnirima za odrasle. Sa osam godina, uništio je etablirane velemajstore na Svetskom prvenstvu u brzom šahu i blic šahu u Samarkandu. Sada, na Svetskom prvenstvu do 18 godina, Šogdžijev se suočio sa starijim i znatno iskusnijim protivnicima koji su već postigli veliki uspeh na međunarodnoj sceni.

Rivali prilično stariji

Na primer, bio je bolji od igrača sa boljim rejtingom kao što su Mamadžohid Sujarov (Uzbekistan), Danijal Sapenov (Kazahstan) i Artem Pingin (Rusija). Mali Šogdžijev je postigao devet od 11 poena. Počeo je turnir u Beogradu sa remijem, zatim je ostvario nekoliko pobeda, da bi ponovo naišao na žestok otpor starijih protivnika.

Posle sedmog kola, Roman je bio na četvrtom mestu sa tri pobede i četiri remija. Međutim, na kraju, ruski šahista je upisao četiri pobede zaredom, bukvalno rasteravši svoje konkurente. I tako je došao do prvog mesta.

U finalu Roman Šogdžijev pobedio je šahistu iz Kazahstana Alihana Dauleta, donevši tako zlato sebi i Rusiji. Roman Savrovič Šogdžijev rođen je 4. februara 2015. u gradu Jelista u Kalmikijskoj oblasti u Rusiji. Živi u Moskvi sa porodicom, ocem, majkom i sestrom. Ljubav prema šahu ugradio mu je otac, koji ga je naučio da igra ovu magičnu igru kada je imao četiri godine.