Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin ponašanje prethodnog rukovodstva MOK na čelu sa Tomasom Bahom nazvao je sramotnim i kukavičkim.

Šef ruske države Vladimir Putin dao je zanimljivu izjavu tokom uručivanja državnih nagrada sportistima i predstavnicima Ruske bokserske federacije.

Vladimir Putin sa ruskim bokserima i bokserkama, te MMA borcima Foto: Printskrin/Telegram

Podrška bokserima

Brojni ruski mediji preneli su reči Vladimira Putina kao "glavnu vest", a ona se pojavila i na veb-sajtu Kremlja.

- Vaš učinak i rezultati su značajan doprinos potvrđivanju liderske pozicije Rusije u globalnom sportu, snažne i nepokolebljive pozicije, uprkos beskrupuloznim pokušajima da se ona oslabi - rekao je Vladimir Putin i nastavio:

- Sramno, rekao bih kukavičko, politički motivisano ponašanje prethodnog rukovodstva Međunarodnog olimpijskog komiteta nanelo je ogromnu štetu olimpijskom pokretu i samim principima olimpizma. Selektivne sankcije protiv ruskih sportista, navodno osuđujući akcije Rusije u zaštiti našeg naroda i naših interesa u sukobu u Ukrajini, uz potpuno ignorisanje brojnih drugih sličnih tragičnih oružanih sukoba širom sveta, samo su razotkrile korupciju i političku pristrasnost značajnog dela međunarodnih sportskih zvaničnika.

Vladimir Putin i Umar Kremljov u Moskvi Foto: Printskrin/Telegram

Uručena odlikovanja

Ruski predsednik Vladimir Putin uručio je državna odlikovanja Umaru Kremljovu, predsedniku Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), šampionu UFC-a Petru Janu i redovnom šampionu WBA verzije Muratu Gasjevu. Ceremonija je održana 22. aprila u Katarininskoj dvorani Kremlja.

Umar Kremljov i trostruki svetski šampion u boksu Muslim Gadžimagomedov odlikovani su Ordenom prijateljstva. Bokseri Nune Asatrijan, Džambulat Bižamov, Elena Gapešina, Murat Gasjev, Saltanat Medenova, Ismail Mucolgov, Ilja Popov, David Surov, Anastasija Šamonova i Vsevolod Šumkov, borci UFC-a Šarabutdin Atajev i Petr Jan i generalni sekretar Ruske bokserske federacije Aleksandar Bespućin odlikovani su Ordenom za zasluge za otadžbinu, 2. stepena.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Bah simbol afera i korupcije

Da podsetimo, odlukom MOK iz 2022. godine i na inicijativu Tomasa Baha ruski sportisti, klubovi i reprezentativne selekcije svih uzrasta i u svim sportovima suspendovani su iz međunarodnih takmičenja, posle početka Specijalne vojne operacije vojske Rusije u Ukrajini.

Ova ograničenja su počela da se ublažavaju tek nakon što je Kirsti Koventri iz Zimbabvea preuzela dužnost predsednice Međunarodnog olimpijskog komiteta. Rusi pišu i da je mandat Nemca Tomasa Baha od 2013. do 2025. na čelu MOK bio prožet brojnim aferama, korupcijom i skandalima.