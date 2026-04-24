Trijumf u utakmici sezone protiv ekipe Vojvodine, u kojoj su rukometašice Radničkog pokazale visok nivo zajedništva, borbenog duha i požrtvovanosti, sada je iza njih. Međutim, posao još nije završen.

Pred ekipom su još tri runde šampionata u kojima je neophodno da zadrže maksimalan fokus i koncentraciju, kako bi pobedama overile prvo mesto i izborile plasman u najviši rang takmičenja – Arkus ligu.

Prva prepreka u tom nizu je ekipa Spartaka, koja će Radnički ugostiti u OŠ “Moše Pijade” u Debeljači, u nedelju 26. aprila, u okviru 20. kola prvenstva. Taj meč će za „crvene“ biti prva od tri meč lopte u završnici sezone.

Šampionski mentalitet se ne gradi samo na velikim derbijima, već i na utakmicama koje dolaze posle njih. Pobeda nad Vojvodinom predstavlja snažan podsticaj za nastavak dominacije.

– Ovog vikenda nas očekuje gostovanje u Debeljači, protiv mlade i borbene ekipe koja je željna bodova. Sa druge strane, naša poletna ekipa, nepokolebljive volje, ima jasan cilj – da nastavi pobednički niz. Iako igramo na gostujućem terenu, srce je isto, zato idemo da potvrdimo naš kvalitet i tamo – izjavila je pred duel 20. kola pouzdani pivot Radničkog, Sara Andrić.

Početak utakmice zakazan je za 19 časova.