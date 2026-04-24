Radnički na krilima titule dočekuje Marsej u polufinalu Kupa Evrope!

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca, osokoljeni osvajanjem treće titule prvaka Regionalne lige na završnom turniru u Kragujevcu, ulaze u novi veliki izazov – polufinalnu seriju Kupa Evrope protiv francuskog Marseja.

Prvi meč igra se u subotu od 20.30 časova na domaćem bazenu.

Nakon velikog uspeha u Regionalnoj ligi, u taboru Radničkog brzo su „presekli“ slavlje i okrenuli se evropskom izazovu.

– Ovaj trofej je lep podstrek za nastavak sezone, ali već smo ga zaboravili i okrenuli se utakmici sa Marseljom. To je praktično okršaj evroligaškog karaktera. Marsej je izuzetno jaka ekipa, sa velikim brojem stranih reprezentativaca i najboljim francuskim igračima u svojim redovima. Očekuje nas veoma težak meč – rekao je trener Radničkog Uroš Stevanović.

VK Radnički Kragujevac u ovaj duel ulazi kao aktuelni osvajač Regionalne lige, dok je francuski CN Marseille u Kupu Evrope pokazao kvalitet eliminacijom jakih rivala – italijanske Savone i španskog Sabadelja.

– Marsej je imao slabije partije u grupi, što je iznenađenje za njih, ali sada igraju mnogo bolje. Kao i mi posle Evropskog prvenstva. U drugom polufinalu su takođe jake ekipe Jadrana iz Splita i mađarskog BVSC-a, očekujem četiri teške utakmice i veliku neizvesnost – dodao je Stevanović.

Trener Kragujevčana istakao je i važnost podrške publike:

– Navikli smo na pun bazen, pogotovo posle uspeha u Regionalnoj ligi, i očekujem da nas publika nosi od prve sekunde. U dvomeču je svaki gol važan, idemo odbranu po odbranu, napad po napad.

Radnički je 2021. postao prvi srpski osvajač Regionalne lige, a sada ima i tri trofeja u toj konkurenciji, što ga čini najuspešnijim klubom iz Srbije u tom takmičenju. Ambicije su jasne – napad i na evropski pehar.

– Svaki trofej je bitan za rast kluba. Sada je fokus na prvom meču, pa ćemo videti kako dalje – zaključio je Stevanović.

Ulaz na utakmicu je besplatan.