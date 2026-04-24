Na krilima nedavno osvojene treće titule prvaka Regionalne lige, vaterpolisti Radničkog dočekuju polufinalnu seriju Kupa Evrope protiv Marseja koju će započeti na svom bazenu, u subotu od 20.30.

"Ovaj trofej je lep podstrek za nastavak sezone, ali već smo ga zaboravili i okrenuli se utakmici sa Marsejom. To je praktično okršaj evroligaškog karaktera. Marsej je izuzetno jaka ekipa, sa velikim brojem stranih reprezentativaca i najboljim francuskim igračima u svojim redovima. Očekuje nas veoma težak meč", rekao je Stevanović, prenosi klub.

Najtrofejniji francuski tim u novijoj istoriji, poput Radničkog nije uspeo da se domogne četvrtfinalne faze Lige šampiona, ali je potom u Kupu Evrope eliminisao italijansku Savonu i španski Sabadelj.

"Marsej je stvarno imao slabije partije u toj grupi, što je iznenađujuće za njih. Međutim, posle Evropskog prvenstva igra mnogo bolje, baš kao i mi. I u drugom polufinalu su izuzetno respektabilne ekipe splitskog Jadrana i mađarskog BVSC-a. Očekujem četiri teške utakmice i neizvesno je ko će ući u finale", rekao je Stevanović.

Uroš Stevanović

On je dodao da je ovom timu podrška publike veoma važna i da se nada da će i protiv Marseja bazen biti ispunjen do poslednjeg mesta.

"Igraju se dve utakmice, teško da će se u prvoj rešiti prolaz dalje, ali u ovakvim dvomečima svaki gol može da bude ključan. Idemo odbranu po odbranu, napad po napad, pa da vidimo kako ćemo završiti prvo polufinale", kazao je Stevanović.

Radnički je 2021. godine postao prvi srpski osvajač Regionalne lige, a sada je i prvi tim iz Srbije sa tri trofeja. Nema sumnje da bi Kragujevčani rado u svojim vitrinama videli i još jedan pehar namenjen osvajaču Kupa Evrope.

"Svaki pehar je bitan. Ovaj u Regionalnoj ligi je lep trofej i velika stvar pre svega prestiža na ovim prostorima. Svaki trofej nam je bitan da rastemo kao klub i sigurno će nam rezultat i igre sa finalnog turnira mnogo značiti na planu samopouzdanja. Sada je fokus da što bolje odigramo prvi polufinalni susret, a potom pokušamo da osvojimo i preostala dva trofeja ove sezone", zaključio je Stevanović.

