Slušaj vest

Trka Formule 1 od naredne sezone biće organizovana ponovo u Turskoj, nakon što je Vlada postigla dogovor sa upravom takmičenja najmanje na pet godina.Turska vlada objaviće detalje u toku dana, a predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da će dogovor biti postignut najmanje na pet godina.

Prva trka na Istanbul Parku održana je 2005. godine, pa sve do 2011. a sledeće godine vratiće se u kalendar prvi put od 2021. godine, kada je trijumfovao Valteri Botas vozeći za Mercedes.

Erdogan je rekao da bi organizacija trke Formule 1 "pokazalo svetu da je Turska sigurno utočište regiona".

Istanbul Park je popularan među vozačima, a duga brza osma krivina često je rangirana kao jedna od najtežih krivina na svetu.

Najuspešniji vozač Velike nagrade Turske je Felipe Masa, koji je vozeći za Ferari ostvario tri uzastopne pobede, od 2006. do 2008. Dva trijumfa u Istanbulu ima sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija.

U šampionatu Formule 1 je jednomesečna pauza, pošto su zbog rata na Bliskom istoku otkazane trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Sezona se nastavlja 3. maja trkom za Veliku nagradu Majamija.