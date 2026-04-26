Na Londonskom maratonu, Tigst Asefa iz Etiopije postavila je novi svetski rekord u maratonu sa vremenom 2:15:41. Pročitajte sve detalje!
ZLATNI DAN SPORTA: Oboren svetski rekord u maratonu!
Atletičarka iz Etiopije Tigst Asefa oborila je svetski rekord u maratonu, pošto je pobedila na Londonskom maratonu u vremenu dva sata, 15 minuta i 41 sekunda, preneo je Rojters.
Asefa je danas oborila sopstveni svetski rekord (2:15:50), koji je postavila prošle godine na maratonu u Londonu.
Drugo mesto na ovogodišnjem maratonu u Londonu osvojila je Helen Obiri iz Kenije (2:15:53), dok je treća bila njena sunarodnica Džojsilin Džepkosgei (2:15:55).
