Atletičar iz Kenije Sebastijan Save postavio je novi svetski rekord u maratonu, pošto je danas pobedio na Londonskom maratonu u vremenu jedan sat, 59 minuta i 30 sekundi.

Save je postao prvi atletičar u istoriji, koji je maraton istrčao za manje od dva sata. On je oborio prethodni svetski rekord - 2:00:35, koji je u oktobru 2023. godine na Čikaškom maratonu postavio Kenijac Kelvin Kiptum.

Inače, Eliud Kipčoge postao je prvi čovek koji je pretrčao maratonsku distancu za manje od dva sata (1:59:40.2) u Beču, ali taj rekord nije priznat od strane Svetske atletske federacije.

Drugo mesto na maratonu u Londonu zauzeo je atletičar iz Etiopije Jomif Kejelča, koji je maraton takođe završio za manje od dva sata. On je ostvario rezultat od jedan sat, 59 minuta i 41 sekunda.

Treća pozicija je pripala Džejkobu Kiplimu iz Ugande, koji je takođe bio brži od prethodnog svetskog rekorda. On je zabeležio vreme 2:00:28.

Sebastijan Save - svetski rekorder u maratonu