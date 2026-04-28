Kako je saopštio Odbojkaški savez Srbije, drugi trener reprezentacije Branko Kovačević, u odsustvu Zorana Terzića, obavio je prozivku i rukovodiće radom do dolaska selektora.

Na pripreme su danas došle: Ana Jakšić (tehničar), Vanja Bukilić, Tara Taubner, Anja Zubić (korektori), Stefana Pakić (libero), Minja Osmajić, Ljubica Milojević, Ana Malešević (blokeri), Aleksandra Uzelac, Mina Mijatović, Nina Čajić i Nađa Antonović (primači), dok će se Maja Aleksić (bloker) sutra priključiti saigračicama.

Poznato je da se u zemljama u kojima nastupaju reprezentativke Srbije igraju završnice prvenstava, uključujući i Finalni turnir Lige šampiona, pa će se reprezentativke priključivati pripremama kako se i kada za to steknu uslovi, naveo je Savez u saopštenju.

Odbojkašice Srbije će tokom prve sedmice igrati u Nanđingu u Kini protiv Tajlanda (3. jun, 9.00), Poljske (5. jun, 13.30), Kine (6. jun, 13.30) i Belgije (7. jun, 9.00).

Tokom druge sedmice Srbija će igrati na Filipinima, a mesto će naknadno biti određeno. Srbija će igrati protiv Japana (17. jun, 14.00), Italije (18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (19. jun, 10.00) i SAD (21. jun, 6.00).

Odbojkašice Srbije će tokom treće sedmice u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske (8. jul, 20.00), Francuske (9. jul, 20.00), Nemačke (11. jul, 20.00) i Holandije (12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati po četiri utakmice, odnosno ukupno 12.

Plasman na finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.