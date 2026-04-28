Tamo vredno rade na podizanju forme pred početak letnje atletske sezone, koja startuje u maju. U grupi koja trenira u Španiji nalaze se Aleksa Kijanović, Boško Kijanović i Bojan Novaković.

Nakon uvodnog dela priprema, akcenat je sve više na ulasku u predtakmičarski ritam, kako bi spremno dočekali prve nastupe na otvorenom.

"Prva nedelja je protekla odlično, polako ulazimo u predtakmičarski period i podižemo formu za sezonu, a ove godine imamo sve potrebne uslove za to“, istakao je Aleksa Kijanović.

Iako tačan datum prvog nastupa još uvek nije definisan, plan je da sezona za njega počne krajem maja ili početkom juna.

"Tačno takmičenje na kome ću otvoriti sezonu još uvek nismo odredili, ali kraj maja ili početak juna je najverovatniji datum otvaranja sezone“, dodao je Kijanović.

Kao i prethodnih godina, ambicije su jasno postavljene.

"Fokus ove, kao i svake prethodne sezone je približavanje mom ličnom rekordu i pokušaću da ga oborim“, zaključio je on.

O uslovima i radu na Tenerifima govorio je i Boško Kijanović, koji ističe da se nalazi u veoma dobrom ritmu treninga.

"Upravo sam završio drugu nedelju priprema na Tenerifima. Treninzi su veoma intenzivni i naporni, ali sam u veoma dobroj formi još od Svetskog prvenstva u dvorani, pa mi jak tempo prija i pomaže da na leto nastavim sa odličnim rezultatima. Klima i uslovi su ovde idealni i imam sve što mi je potrebno za još nedelju dana treninga“, rekao je Boško Kijanović.

On je otkrio i gde bi mogao da započne sezonu.

"Prvi nastup će verovatno biti Evropsko klupsko prvenstvo sa mojim klubom OAK Beograd, u Španiji krajem maja, gde ću trčati 400 i 200 metara.“

Kada je reč o ciljevima, oni su visoko postavljeni.

"Glavni cilj za ovu sezonu je dobar nastup na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. To kao i svake godine podrazumeva plasman u finale i lični rekord, kao i napad na državni rekord na 400 metara“, dodao je on.

Svoje utiske sa priprema podelio je i Bojan Novaković, koji se trenutno fokusira na oporavak uz održavanje forme.

"Nakon završene dve nedelje priprema slegli su se utisci. Uslovi za treniranje su zaista zadovoljavajući, a obuhvataju stazu na stadionu, teretanu i recovery. Trenutno zajedno sa trenerima i fizioterapeutom rešavamo problem sa kolenom kroz terapije i

prilagođene treninge uz maksimalno održavanje forme za sezonu. Kada ću se pojaviti na prvom takmičenju zavisi od brzine oporavka. U ovom trenutku najvažniji je što bolji oporavak i imam velike nade da će sve biti kako treba u najbitnijem

trenutku“, istakao je Novaković.

Pripreme na Tenerifima predstavljaju važan segment u izgradnji forme, a srpski sprinteri očekuju da će upravo ovakav rad doneti željene rezultate tokom letnje sezone.

