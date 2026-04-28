Čuvena sprinterka, sedmostruka olimpijska šampionka rođena je u Los Anđelesu, a ukoliko izbori plasman, to bi bile njene šeste Olimpijske igre.

"Ovo je povratak kući koji se dešava jednom u životu i to je jedina stvar koja je dovoljno jaka da me vrati nazad", rekla je Alison Feliks za magazin "Tajm".

Filiks, koja će u novembru napuniti 41 godinu, završila je karijeru posle Svetskog prvenstva u Judžinu 2022. godine, sa ukupno osvojenih 11 olimpijskih medalja.

"Mnogima od nas rečeno je da ne radimo velike, smele stvari. Znate, u ovim godinama, verovatno bi trebalo da ostanem kod kuće, da se brinem o deci, da radim takve stvari. I jednostavno, zašto da ne? Hajde da to okrenemo, hajde da pokušamo. Hajde da budemo ranjivi", rekla je Feliks.

Najtrofejnija američka atletičarka svih vremena osvojila je olimpijsko zlato na 200 metara u Londonu, kao i zlatne medalje u štafeti 4 x 400 metara na svim Igrama od Pekinga 2008. do Tokija 2021. Takođe, osvojila je i titule u štafeti 4 x 100 metara u Londonu i Rio de Žaneiru 2016. godine.

Osvojila je srebrne medalje na 200 metara u Sidneju 2004. i Pekingu, kao i srebro i bronzu na 400 metara u Riju i Tokiju.

"Znam, sa 40 godina nisam na vrhuncu. Nemam iluzija o tome. Veoma sam jasna u vezi sa tim šta je to i šta želim da vidim. I nadam se da će se tako videti", navela je ona.

Osvojila je rekordnih 20 medalja na svetskim prvenstvima, najviše u istoriji u ženskoj i muškoj konkurenciji, od kojih 14 zlatnih.

Njeno mesto na Igrama u Los Anđelesu nije garantovano, pošto će morati da prođe kroz čitav kvalifikacioni sistem američke atletike.

"Kada sam se takmičila, čula sam navijanja za domaćeg sportistu na Olimpijskim igrama. Volela bih da doživim to. Verovatno bih bila ljuta na sebe ako ne bih pokušala. Kako god da ispadne, biću tamo sa mojom decom, družiti se i navijati za svakoga", rekla je Feliks.

