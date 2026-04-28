Slušaj vest

Potpisivanjem Povelje o bratimljenju između Šahovskog kluba Crvena zvezda i Šahovskog kluba Herceg Novi 1949 ozvaničenaje saradnja dva kolektiva koji dele iste vrednosti, sportski duh i ljubav prema šahu.

Na konferenciji za medije, održanoj u Zvezdinom pres centru, o značaju ove saradnje govorili su predstavnici klubova.

Predstavnici SD Crvena zvezda, ŠK Crvena zvezda i ŠK Herceg Novi 1949 Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Veliko prijateljstvo

Na samom početku prisutnima se obratio profesor dr Miloš Nedeljković, predsednik Skupštine Šahovskog kluba Crvena zvezda.

– Ideja za ovu retku sportsku priliku potekla je spontano, iz prijateljstva koje postoji između šahista i rukovodstava naših klubova. Posebno nas povezuju škole šaha i, zahvaljujući tradiciji i imenu koje nosimo, uspešno radimo na razvoju mladih šahista. Danas je prilika da ugostimo izvanredne igrače, velemajstore naših klubova, koji će odmeriti snage u prijateljskom četvoromeču na osam tabli. Verujemo da će ovo bratimljenje dodatno učvrstiti veze naša dva kluba i doneti obostranu korist – rekao je Nedeljković.

Usledilo je obraćanje Nikole Delića, predsednika Šahovskog kluba Herceg Novi 1949, koji se zahvalio rukovodstvu Crvene zvezde na gostoprimstvu i izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja Povelje, ističući da je saradnja sa Crvenom zvezdom velika čast, ali i prilika za napredak oba kluba kroz zajedničke aktivnosti i takmičenja, posebno u oblasti afirmacije šahovskih škola.

– Ovaj događaj je za naš klub od izuzetnog značaja, pre svega sa aspekta međunarodne saradnje. Ove godine Herceg Novi će biti domaćin Evropskog kupa šampiona, koji će se održati u Baošićima, gde očekujemo oko 2000 gostiju. Dogovorili smo se i da će Šahovski klub Crvena zvezda učestvovati i u muškoj i u ženskoj konkurenciji – rekao je Miloš Bubanja, sekretar ŠK Herceg Novi 1949.

Miloš Nedeljković i Nikola Delić predstavnici dva šahovska kluba Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Zajednički projekti

Prisutne predstavnike klubova, šahiste i zvanice pozdravio je i Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.

– Nije slučajno što Crvena zvezda i Herceg Novi potpisuju ovu povelju, jer znamo da Zvezda tamo ima veliku armiju navijača. Crvena zvezda ima punu podršku Šahovskog saveza Srbije, što smo i pokazali u prethodnom periodu. Verujem da ćemo u narednim godinama zajedno graditi našu šahovsku kuću, više se družiti i da će ovakvi mečevi postati tradicija u prostorijama Sportskog društva Crvena zvezda. Šah je, poput mostova, igra koja povezuje ljude – rekao je Jorgić.

Svečani trenutak usledio je potpisivanjem Povelje o bratimljenju, koju su potpisali Filip Jevtić, predsednik Upravnog odbora Šahovskog kluba Crvena zvezda, i Nikola Delić, predsednik Šahovskog kluba Herceg Novi 1949. Ovim činom formalizovana je saradnja koja će u narednom periodu obuhvatiti zajedničke projekte.

Šahovski klub Crvena zvezda Foto: www.sd-crvenazvezda.net

Četvoromeč sa prijateljima iz Šida i Beograda

Nakon zvaničnog dela usledilo je zajedničko fotografisanje svih učesnika, a potom i prijateljski četvoromeč u kome su, pored ekipa Crvene zvezde i Herceg Novog, učestvovali i Radnički iz Beograda i Radnički iz Šida.

Ovaj događaj predstavlja još jedan dokaz da šah kao igra povezuje ljude i klubove, gradeći prijateljstva i stvarajući nove prilike za razvoj sporta na regionalnom nivou.