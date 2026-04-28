MIKEC POSLE ČETIRI GODINE PONOVO NA EVROPSKOM PRVENSTVU! Srpski olimpijac zalečio povredu, pa se vraća na takmičenje
Ovu informaciju je saopštio Streljački savez Srbije.
Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem održaće se od 8. do 17. maja u Osijeku, a Srbiju će predstavljati 17 strelaca.
Damir Mikec će gađati pištoljem slobodnog izbora, u disciplini u kojoj je imao uspeha i osvajao medalje.
"Uželeo sam se gađanja pištoljem slobodnog izbora, kojim se nisam takmičio od 2022. kada sam osvojio evropsku bronzu. Između ostalog, odlučio sam se da učestvujem i zbog blizine, srpskim strelcima je Osijek druga kuća", rekao je Mikec, saopštio je Savez.
"Takođe, smatram da će mi pripreme i učešće na prvenstvu pomoći i da vazdušnim pištoljem postignem što bolje rezultate. Malokalibarski pištolj je jedna od najtežih disciplina, zahteva maltene savršenu tehniku za postizanje vrhunskog rezultata, pa sve to obično prenesem i na vazdušni pištolj. Osijek će mi biti odlična uvertira za Svetski kup u Minhenu", dodao je.
Mikec se nedavno vratio iz Minhena sa lečenja povrede ruke.
"Bio sam u sigurnim rukama, lečio je me je glavni doktor renomiranog kluba Bajern. Tretman lečenja je takav da ne iziskuje previše pauze u treninzima, pa je i to bio razlog zašto sam se opredelio za odlazak u Minhen. U Srbiji nažalost te metode se još ne primenjuju, a ni u svetu nema mnogo lekara koji mogu da sprovedu takve tretmane", naveo je Mikec.
Stručni štab Saveza je posle prva dva kola Kupa Srbije otklonio poslednje dileme oko sastava, u seniorskom delu selekcije je devetoro strelaca, a u juniorskim takmičenjima biće ih osam.
"Prvenstvo Evrope se održava neobično rano, praktično bez duže pauze između sezona vazdušnim i malokalibarskim oružjem. Strelci su imali i mnogo manje takmičenja i treninga malokalibarskim oružjem nego obično. Nismo na to navikli, ali kako je nama tako je i svim učesnicima. Možda će raniji termin uticati i da generalni nivo rezultata bude niži nego obično", rekla je šef stručnog štaba SSS Jasna Šekarić.
"Imamo i ekipe i strelce koji su kandidati za visok plasman, a neki od njih su dobru formu pokazali na takmičenjima uoči Evropskog prvenstva", dodala je ona.
U reprezentaciji u seniorskoj konkurenciji puška trostav su: Milenko Sebić, Lazar Kovačević, Marko Ivanović i Aleksa Rakonjac, a u ženskoj konkurenciji u toj disciplini su: Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i Anja Knežević.
U konkurenciji sportski pištolj takmičiće se Jovana Todorović, a u disciplini pištolj slobodnog izbora Damir Mikec.
U juniorskoj konkurenciji biće osam strelkinja, a u disciplini puška trostav takmičiće se: Ljiljana Cvetković, Anđelija Stevanović, Sofija Adamović, Marija Stanković i Natalija Pavlović.
U disciplini sportski pištolj takmičiće se: Nađa Martinović, Kristina Pejović i Marta Novović.
