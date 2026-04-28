Ovu informaciju je saopštio Streljački savez Srbije.

Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem održaće se od 8. do 17. maja u Osijeku, a Srbiju će predstavljati 17 strelaca.

Damir Mikec će gađati pištoljem slobodnog izbora, u disciplini u kojoj je imao uspeha i osvajao medalje.

"Uželeo sam se gađanja pištoljem slobodnog izbora, kojim se nisam takmičio od 2022. kada sam osvojio evropsku bronzu. Između ostalog, odlučio sam se da učestvujem i zbog blizine, srpskim strelcima je Osijek druga kuća", rekao je Mikec, saopštio je Savez.

"Takođe, smatram da će mi pripreme i učešće na prvenstvu pomoći i da vazdušnim pištoljem postignem što bolje rezultate. Malokalibarski pištolj je jedna od najtežih disciplina, zahteva maltene savršenu tehniku za postizanje vrhunskog rezultata, pa sve to obično prenesem i na vazdušni pištolj. Osijek će mi biti odlična uvertira za Svetski kup u Minhenu", dodao je.

Mikec se nedavno vratio iz Minhena sa lečenja povrede ruke.

"Bio sam u sigurnim rukama, lečio je me je glavni doktor renomiranog kluba Bajern. Tretman lečenja je takav da ne iziskuje previše pauze u treninzima, pa je i to bio razlog zašto sam se opredelio za odlazak u Minhen. U Srbiji nažalost te metode se još ne primenjuju, a ni u svetu nema mnogo lekara koji mogu da sprovedu takve tretmane", naveo je Mikec.

Stručni štab Saveza je posle prva dva kola Kupa Srbije otklonio poslednje dileme oko sastava, u seniorskom delu selekcije je devetoro strelaca, a u juniorskim takmičenjima biće ih osam.

"Prvenstvo Evrope se održava neobično rano, praktično bez duže pauze između sezona vazdušnim i malokalibarskim oružjem. Strelci su imali i mnogo manje takmičenja i treninga malokalibarskim oružjem nego obično. Nismo na to navikli, ali kako je nama tako je i svim učesnicima. Možda će raniji termin uticati i da generalni nivo rezultata bude niži nego obično", rekla je šef stručnog štaba SSS Jasna Šekarić.

"Imamo i ekipe i strelce koji su kandidati za visok plasman, a neki od njih su dobru formu pokazali na takmičenjima uoči Evropskog prvenstva", dodala je ona.

U reprezentaciji u seniorskoj konkurenciji puška trostav su: Milenko Sebić, Lazar Kovačević, Marko Ivanović i Aleksa Rakonjac, a u ženskoj konkurenciji u toj disciplini su: Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i Anja Knežević.

U konkurenciji sportski pištolj takmičiće se Jovana Todorović, a u disciplini pištolj slobodnog izbora Damir Mikec.

U juniorskoj konkurenciji biće osam strelkinja, a u disciplini puška trostav takmičiće se: Ljiljana Cvetković, Anđelija Stevanović, Sofija Adamović, Marija Stanković i Natalija Pavlović.

U disciplini sportski pištolj takmičiće se: Nađa Martinović, Kristina Pejović i Marta Novović.

