Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije započeće u ponedeljak, 4. maja, pripreme za Ligu nacija 2026, saopštio je danas Odbojkaški savez Srbije.

Na spisku se nalaze: Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović i Aleksa Batak, korektori Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.

U stručnom štabu, pored Krecua, nalaze se drugi trener Neven Majstorović, kondicioni treneri Matijas Rebeles Kioći i Frančesko Garera, statističari Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka, fizioterapeuti Nikola Milićević i Ivan Ružić, kao i tim menadžer Edin Škorić.

Srbija će u okviru prve sedmice Lige nacija igrati u Braziliji protiv Argentine (10. jun), Belgije (12. jun), Brazila (13. jun) i Bugarske (14. jun).

U drugoj sedmici takmičenja, koja će biti održana u Orleanu, rivali Srbije biće Japan, Kuba, Francuska i Sjedinjene Američke Države, dok će u trećoj sedmici, od 15. do 19. jula, Srbija biti domaćin turnira u Beogradskoj areni, gde će igrati protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije.

Tokom interkontinentalne faze takmičenja Srbija neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na finalni turnir, koji će se od 29. jula do 2. avgusta održati u Ningbou u Kini, izboriće domaćin i još sedam najuspešnijih reprezentacija sa ukupne tabele po završetku preliminarne faze.