Džao nije uspeo da skine "kletvu" Krusibla, pošto je postao 21. igrač sa jednom titulom svetskog prvaka koji nije naredne godine uspeo da odbrani trofej, otkako je turnir premešten u Šefild 1977. godine.

Marfi, svetski šampion iz 2005. godine, šesti put u karijeri se plasirao u polufinale Svetskog prvenstva.

Njegov protivnik biće pobednik duela Australijanca Nila Robertsona i Škotlanđanina Džona Higinsa.

U polufinale se plasirao i Mark Alen iz Severne Irske, pobedom protiv Britanca Berija Hokinsa 13:11.

On će igrati protiv boljeg iz meča Iranca Hosesina Vafeija i Vua Jizea iz Kine.

(Beta)