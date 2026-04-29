Kineski snukeraš Džao Sinton nije uspeo da odbrani titulu svetskog prvaka, pošto je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Šefildu izgubio od Britanca Šona Marfija 10:13.
Ostali sportovi
KINEZ NIJE USPEO DA SKINE KLETVU: Džao Sinton ostao bez titule svetskog prvaka, Marfi u polufinalu
Slušaj vest
Džao nije uspeo da skine "kletvu" Krusibla, pošto je postao 21. igrač sa jednom titulom svetskog prvaka koji nije naredne godine uspeo da odbrani trofej, otkako je turnir premešten u Šefild 1977. godine.
Marfi, svetski šampion iz 2005. godine, šesti put u karijeri se plasirao u polufinale Svetskog prvenstva.
Njegov protivnik biće pobednik duela Australijanca Nila Robertsona i Škotlanđanina Džona Higinsa.
U polufinale se plasirao i Mark Alen iz Severne Irske, pobedom protiv Britanca Berija Hokinsa 13:11.
On će igrati protiv boljeg iz meča Iranca Hosesina Vafeija i Vua Jizea iz Kine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši