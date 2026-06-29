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13:42

Naredni rival

Bolji iz ovog meča u narednom kolu igraće protiv pobednika duela Borges - Bojer.

13:41

Italijan četiri puta srušio Srbina

Četiri međusobna duela odigrali su Janik Siner i Miomir Kecmanović i sva četiri puta slavio je Italijan. Sve je počelo na NextGen turniru 2019. godine gde je bilo 3:1 u polufinalu, zatim su usledili okršaji u Melburnu 2021. (2:0), Sinsinatiju 2022. (predaja Kecmanovića) i na Vimbldonu 2024. (3:0).

13:40

Siner apsolutni favorit

Svima je jasno da je Janik Siner apsolutni favorit na ovom meču. Kvota na Italijana iznosi 1,01, a na Kecmanovića je čak 15,90.