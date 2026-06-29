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Tenis
SINER - KECMANOVIĆ: Može li Miša da šokira Janika na startu Vimbldona?!
Janik Siner i Miomir Kecmanović odmeriće snage u prvom kolu Vimbldona (ponedeljak, 14.30).
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Uživo
13:41
Italijan četiri puta srušio Srbina
Četiri međusobna duela odigrali su Janik Siner i Miomir Kecmanović i sva četiri puta slavio je Italijan. Sve je počelo na NextGen turniru 2019. godine gde je bilo 3:1 u polufinalu, zatim su usledili okršaji u Melburnu 2021. (2:0), Sinsinatiju 2022. (predaja Kecmanovića) i na Vimbldonu 2024. (3:0).
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