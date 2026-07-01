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17:08

Teniski klasik u Londonu

Novak Đoković nastavlja pohod na 25. grend slem i osmu vimbldonsku titulu.  Nakon pobede nad Kinezom Vuom u prvom kolu, sledeći rival je Stefanos Cicipas.

Iako je dugo bio u samom vrhu svetskog tenisa i igrao dva grend slem finala, koja je izgubio upravo od Đokovića, Grk je trenutno 87. igrač sveta, pa će se sastati sa Novakom već u drugom kolu.

Novak i Stefanos su se u dosadašnjem delu karijere sastajali 14 puta i srpski predstavnik je uspeo da slavi u čak 12 navrata. Skoro punih sedam sezona je prošlo otkad je Grk poslednji put slavio u međusobnom duelu, a to se dogodilo na Matersu u Šangaju.

17:00

Novak i Stefanos posle 18.00

Đoković i Cicipas će na teren kao poslednji na programu Centralnog terena, u istom terminu u kojem je Novak igrao i prvo kolo sa Vuom.

Program počinje u 14.30 po srpskom vremenu, a pre Srbina i Grka igraće Siner i Boržeš, odnosno Andrejeva i Krejčikova.

To znači da će 15. duel Novaka i Stefanosa (12-2) biti negde posle 18.00 časova.