ĐOKOVIĆ - TIRANTE: Novak kreće u pohod na Sinsinati - vreme kvari planove!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv argentinskog tenisera Tijaga Agustina Tirantea meč dugog kola u Sinsinatiju.
Kiša u Sinsinatiju
Meč Đokovića i Tirantea je pomeren zbog vremenskih neprilika. Naime, jaka kiša odlaže početak ovog duela koji bi prema prognozama mogao da počne tek oko 19.30 časova.
Novak kreće u pohod na Sinsinati
Posle pauze, Novak Đoković se vraća na teren i kreće u pohod na Sinsinati. Srpski as ponovo je u centru pažnje, a prvi rival na putu do novog trofeja biće Argentinac Tijago Agustin Tirante.
Đokoviću će ovo biti prvi nastup u Sinsinatiju još od 2023. godine, kada je osvojio turnir posle spektakularnog finala protiv Karlosa Alkaraza. Ove godine Novak se u Ohaju pojavio sa jasnim ciljem – da uhvati pravi ritam pred US Open i pokuša da još jednom ode do samog kraja.
Sa druge strane, Tirante sigurno nema nameru da bude samo prolazna stanica. Argentinac je ove godine već pokazao da može da napravi problem velikim imenima, pošto je na mastersu u Torontu eliminisao Tejlora Frica.
Novak je veliki favorit, ali prvi meč posle pauze uvek nosi posebnu težinu. Biće zanimljivo videti u kakvom će izdanju Đoković izaći na teren i da li će odmah pronaći prepoznatljivu igru.