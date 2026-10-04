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Druga teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka eliminisana je u trećem kolu WTA turnira u Pekingu, pošto je izgubila od Čehinje Nikole Bartunkove 6:4, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 35 minuta. Bartunkova, 34. na WTA listi, savladala je četvorostruku grend slem šampionku za nešto više od sat i po vremena igre i tako iz turnira izbacila još jednu od prve dve nositeljke.

Prva nositeljka Elena Ribakina iz Kazahstana, koja je nedavno preuzela prvo mesto na WTA listi, eliminisana je u subotu u drugom kolu, pa je turnir u Pekingu već u prvoj nedelji ostao bez obe najbolje rangirane igračice.

1/4 Vidi galeriju Arina Sabalenka na modnoj reviji u Milanu Foto: Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia, ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia, Stefania M. D'Alessandro / Getty images / Profimedia

Sabalenka je prošlog meseca na US openu ostala bez prilike da osvoji treću uzastopnu titulu, pošto ju je u finalu savladala Ribakina. A, i pre toga je imala baš slabe rezultate.

Beloruska teniserka ni ove godine nije uspela da napravi značajniji rezultat u Pekingu, gde nikada nije prošla dalje od četvrtfinala. U prvom setu protiv Bartunkove propustila je čak pet prilika za brejk.

Bartunkova će se u osmini finala sastati sa Austrijankom Sinjom Krauš, koja je danas savladala Ukrajinku Dajanu Jastremsku sa 6:1, 6:4.

WTA turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.