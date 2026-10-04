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Španski teniseri Karlos Alkaraz i Đaume Munar čine prvi polufinalni par ATP turnira iz serije 500 u Tokiju.

Treći igrač sveta Alkaraz je u četvrtfinalu savaldao Deniša Šapovalova, tako što je prvi set dobio sa 7:6(3), u drugom poveo 2:1, pa mu je Kanađanin (46. na ATP listi) predao meč.

Munar, 64. na planeti, je pobedio Francuza Kirijana Žakea, 86. na ATP listi, sa 2:0.

Po setovima je bilo 6:4 i 6:2.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Preostala dva četvrtfinala igraće se u toku dana, a sastaće se Vašero - Fis i Lehečka - Valjeho.

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