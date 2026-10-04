Obojica tenisera su četvrtfinale obezbedili pobedom protiv domaćih tenisera. Novak Đoković je pobedio Bua posle preokreta u tri seta, a Zverev Ženga u dva seta.

Ulogu favorita ovaj put ima nemački teniser koji je na putu da prvi put u karijeri postane prvi na ATP listi, a za to mu je potrebno da osvoji turnir u Pekingu, a zatim i u Šangaju.