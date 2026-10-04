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Očekuje se da meč počne oko 13 časova.

Obojica tenisera su četvrtfinale obezbedili pobedom protiv domaćih tenisera. Novak Đoković je pobedio Bua posle preokreta u tri seta, a Zverev Ženga u dva seta.

Ulogu favorita ovaj put ima nemački teniser koji je na putu da prvi put u karijeri postane prvi na ATP listi, a za to mu je potrebno da osvoji turnir u Pekingu, a zatim i u Šangaju.

Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Sa druge strane Đoković u Pekingu ne zna za poraz. U dosadašnjem toku karijere je šest puta osvajao turnir, a računajući dve pobede na ovogodišnjem izdanju, skupio je 31 pobedu, bez poraza.

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Bonus video:

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija Izvor: Youtube/Australian open