Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Pekingu igra protiv Aleksandera Zvereva.
PEKING
(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - ZVEREV: Pred Novakom najteži zadatak i protivnik koji juri ka prvom mestu na ATP listi
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Očekuje se da meč počne oko 13 časova.
Obojica tenisera su četvrtfinale obezbedili pobedom protiv domaćih tenisera. Novak Đoković je pobedio Bua posle preokreta u tri seta, a Zverev Ženga u dva seta.
Ulogu favorita ovaj put ima nemački teniser koji je na putu da prvi put u karijeri postane prvi na ATP listi, a za to mu je potrebno da osvoji turnir u Pekingu, a zatim i u Šangaju.
Aleksandar Zverev, šampion sa dijabetesom Foto: Kirsty Wigglesworth/AP, Frank Franklin II/AP, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Sa druge strane Đoković u Pekingu ne zna za poraz. U dosadašnjem toku karijere je šest puta osvajao turnir, a računajući dve pobede na ovogodišnjem izdanju, skupio je 31 pobedu, bez poraza.
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