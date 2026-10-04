POZNATO KAD NOVAK IGRA POLUFINALE: Evo kada Đoković nastupa protiv Medvedeva
Rus je u četvrtfinalu savladao Fransiska Serundola, dok je Đoković posle preokreta bio bolji od drugog nosioca Aleksandera Zvereva – 2:1.
Đoković i Medvedev neće na teren pre 13 časova po lokalnom vremenu, a njihov meč je drugi na programu. Pre njih će od 9 časova igrati Aleks de Minor i Hubert Hurkač.
Srbin će protiv Medvedeva pokušati da nastavi neverovatan niz u Pekingu, gde je ostvario 32 uzastopne pobede i još uvek ne zna za poraz od svog prvog nastupa na turniru.
Đoković će u kineskoj prestonici pokušati da osvoji i sedmu titulu u karijeri na ovom turniru.
Plasmanom u polufinale Đoković je već obezbedio 200 bodova, a trenutno je 11. na ATP listi uživo. Eventualnom pobedom nad Medvedevom sigurno bi se vratio u TOP 10, pošto bi preskočio Artura Fisa.
Đoković je pobedom nad Zverevom u četvrtfinalu ispisao i novu stranicu istorije, pošto je postao prvi muški teniser koji je ostvario 32 uzastopne pobede na jednom turniru od svog debitantskog nastupa.