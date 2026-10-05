ZVEREV I DALJE JURI SINERA! Promene u teniskom vrhu!
Siner je prvi sa 11.000 bodova, a na drugom mestu se nalazi Nemac Aleksander Zverev, koji ima 1.280 bodova manje u odnosu na Italijana.
Španski teniser Karlos Alkaraz je zadržao treće mesto, dok je Amerikanac Ben Šelton četvrti.
Među prvih 10 bilo je dve promene. Mesta su zamenili Rus Danil Medvedev i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. Medvedev je sada peti, a Ože-Alijasim je na šestom mestu, dok su sedmo i osmo mesto zadržali Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo. Mesta su zamenili i Australijanac Aleks De Minor i Francuz Artur Fis. De Minor je sada deveti, a Fis je na 10. mestu.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. poziciju na sa 3.180 bodova.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je nazadovao za jedno mesto i sada je 61, dok je Hamad Međedović lošije plasiran za jednu poziciju i trenutno je 78. na ATP listi.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 11.000
- Aleksander Zverev (Nemačka) 9.720
- Karlos Alkaras (Španija) 5.560
- Ben Šelton (SAD) 4.680
- Danil Medvedev (Rusija) 4.010
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890
- Flavio Koboli (Italija) 3.680
- Frensis Tijafo (SAD) 3.380
- Aleks de Minor (Australija) 3.300
- Artur Fis (Francuska) 3.275
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12. Novak Đoković 3.180
61. Miomir Kecmanović 925
78. Hamad Međedović 764
148. Dušan Lajović 380
179. Laslo Đere 322
Bonus video:
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ajbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. poziciju na danas objavljenoj ATP rang-listi.Đoković je na 12. poziciji sa 3.180 bodova.