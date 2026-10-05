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Siner je prvi sa 11.000 bodova, a na drugom mestu se nalazi Nemac Aleksander Zverev, koji ima 1.280 bodova manje u odnosu na Italijana.

Španski teniser Karlos Alkaraz je zadržao treće mesto, dok je Amerikanac Ben Šelton četvrti.

Među prvih 10 bilo je dve promene. Mesta su zamenili Rus Danil Medvedev i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim. Medvedev je sada peti, a Ože-Alijasim je na šestom mestu, dok su sedmo i osmo mesto zadržali Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo. Mesta su zamenili i Australijanac Aleks De Minor i Francuz Artur Fis. De Minor je sada deveti, a Fis je na 10. mestu.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. poziciju na sa 3.180 bodova.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je nazadovao za jedno mesto i sada je 61, dok je Hamad Međedović lošije plasiran za jednu poziciju i trenutno je 78. na ATP listi.

ATP lista: Janik Siner (Italija) 11.000 Aleksander Zverev (Nemačka) 9.720 Karlos Alkaras (Španija) 5.560 Ben Šelton (SAD) 4.680 Danil Medvedev (Rusija) 4.010 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.890 Flavio Koboli (Italija) 3.680 Frensis Tijafo (SAD) 3.380 Aleks de Minor (Australija) 3.300 Artur Fis (Francuska) 3.275

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12. Novak Đoković 3.180

61. Miomir Kecmanović 925

78. Hamad Međedović 764

148. Dušan Lajović 380

179. Laslo Đere 322

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