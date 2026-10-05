Alkaraz je savladao Munara u polufinalu turnira u Tokiju i sada čeka na boljeg iz duela Lehečka - Vašero.
Tenis
KARLOS GAZI KA NOVOM TROFEJU! Alkaraz u finalu turnira u Tokiju
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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale turnira u Tokiju, pošto je danas posle tri seta pobedio sunarodnika Huama Munara 5:7, 6:3, 6:1.
On je pobedio 49. igrača na ATP listi posle dva sata i 33 minuta.
Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia
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Alkaras je šest puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.
U finalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela Lehečka - Vašero.
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