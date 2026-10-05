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Treći teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale turnira u Tokiju, pošto je danas posle tri seta pobedio sunarodnika Huama Munara 5:7, 6:3, 6:1.

On je pobedio 49. igrača na ATP listi posle dva sata i 33 minuta.

Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Alkaras je šest puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.

U finalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela Lehečka - Vašero.

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Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole