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Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u finale turnira u Tokiju, pošto je danas posle dva seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:4, 6:2.Lehečka, 19. teniser sveta, pobedio je 14. igrača na ATP listi posle sat i devet minuta.

Jirži Lehečka Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio brejk.

Lehečka će u finaluigrati protiv Španca Karlosa Alkaraza.

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