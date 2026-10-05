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Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale ATP turnira u Tokiju pošto je posle velikog preokreta savladao sunarodnika Haumea Munara rezultatom 5:7, 6:3, 6:1.

Španac je imao težak završetak prvog seta, tokom kojeg je izgubio čak 16 uzastopnih poena. Međutim, u nastavku je podigao nivo igre i preuzeo potpunu kontrolu nad mečom. Sredinom drugog seta počeo je da igra znatno agresivnije, vezao nekoliko brejkova i uspostavio svoj ritam.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Profimedia

Nakon meča, Alkaraz je izneo utiske o neprijatnom padu s početka duela i kasnijem povratku:

"Ne znam šta se dogodilo u prvom setu. Dobro sam otvorio meč, imao brejk prednosti i servirao za set. Deluje kao da se mučim u svakom prvom setu... Ali uspevam da se vratim svaki put i zaista sam srećan zbog toga."

Branilac titule je na ovaj način stigao do svog četvrtog finala u sezoni - prvog još od Monte Karla u aprilu - dok ga u borbi za trofej čeka Jirži Lehečka koji je savladao Valentina Vašeroa.

"Haume je veoma nezgodan rival i ovi uslovi mu baš odgovaraju. Srećan sam što sam u drugom setu uspeo da ostanem u meču. Napravio sam nekoliko brejkova koji su mi pomogli da vratim samopouzdanje, a onda sam počeo da igram znatno agresivnije."

Ovom pobedom Alkaraz je produžio pobednički niz u Tokiju na devet mečeva, a ujedno upisao i 16. uzastopnu pobedu protiv igrača iz Španije.

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