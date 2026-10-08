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Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo danas da se plasira u drugo kolo masters turnira u Šangaju, pošto je izgubio od Argentinca Tijaga Agustina Tirantea sa 4:6, 2:6.

Meč Međedovića i Tirantea, 78. i 54. tenisera sveta, trajao je sat i sedam minuta.

Oženio se Hamad Međedović Foto: IG/bogdan_obradovic_tennis_coach

Argentinac je odlučujući brejk u prvom setu napravio u devetom gemu, dok je u drugom dva puta oduzeo servis Međedoviću.

Tirante će u narednom kolu mastersa u Šangaju igrati protiv Španca Rafaela Hodara, koji je bio Slobodan na startu turnira.

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