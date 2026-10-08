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Ana Ivanović, nekadašnja teniska šampionka, skrenula je pažnju javnosti najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana Ivanović sve češće deli trenutke sa putovanja, sa svojim fanovima.

Ana Ivanović i Sorina Kirstea uživaju Foto: Printskrin/Instagram

Uživa u sunčanoj jeseni

Tako je bilo i ovaj put. Ana Ivanović zablistala je u žutoj haljini na nepoznatoj destinaciji. Očigledno je da je Srpkinja uživala na lepo destinaciji i da i dalje uživa u letu, bez obzira na to što je oktobar.

- I dalje se rado sećam tih divnih prošlih dana - napisala je Ana Ivanović uz opis fotografija.

Ako je suditi po društvenim mrežama, Ana Ivanović nije sama bila na nepoznatoj destinaciji. Sa njom su bile i njena nekadašnja rivalka sa teniskih terena i dobra prijateljica Sorina Kirstea, dizajnerka Jovana Šutler, te Anika Plates, uspešna menadžerka.

1/6 Vidi galeriju Ana Ivanović u žutoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Četiri prijateljice

Sorina Kirstea još nije završila profesionalnu tenisku karijeru, ali je u nekim intervjuima najavila da je 2026. godina u kojoj bi to moglo da se dogodi. Još u decembru 2025. Rumunka je objavila da će joj 2026. biti 20. i poslednja sezona na WTA turu. Rekla je da obožava tenis, takmičenje, disciplinu i adrenalin, ali da je odlučila da je vreme za kraj.

Međutim, njena poslednja sezona ispala je mnogo bolja nego što je verovatno očekivala. Osvojila je turnir u Kluž-Napoki, prvi put u karijeri pobedila je tadašnju broj 1 na svetu Arinu Sabalenku, u Rimu, a prvi put u karijeri ušla je među 20 najboljih na svetu, sa 36 godina. Na Rolan Garosu stigla je do četvrtfinala, 17 godina nakon svog prvog četvrtfinala u Parizu. Na US openu 2026. odigrala je svoj poslednji grend slem.

Sorina Kirstea u plavoj haljini Foto: Printskrin/Instagram

Ana uživa u slobodi

Jovana Šutler je osnivač i kreativni direktor istoimenog luksuznog švajcarskog brenda ručno rađenih kožnih tašni i aksesoara. Zanimljivo je da se tašne dizajniraju u Švajcarskoj, a ručno izrađuju u malim serijama u Italiji, uz naglasak na italijansku zanatsku izradu, strukturu, proporcije i sveden luksuz. Modeli brenda pojavljivali su se i na modnim pistama.

Ana Ivanović posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera sve slobodne trenutke, kada nije sa sinovima, provodi u društvu prijateljica i često putuje, uz poslovne obaveze. Otkrila je i da se trudi da ima vremena za fizičku aktivnost, kako bi održala besprekornu liniju.