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Španski teniser Karlos Alkaraz rekao je da pretrpan teniski kalendar ide u pogrešnom smeru i da su igrači primorani da nastupaju na previše turnira.

"Jedan od razloga zbog kojih gledamo igrače koji se povređuju jeste to što nas oni (zvaničnici ATP) ponekad previše pritiskaju da igramo veliki broj turnira i mečeva. To ide u pogrešnom smeru", rekao je Alkaraz, preneo je Skaj.

Treći teniser sveta će u subotu odigrati prvi meč na mastersu u Šangaju, dva dana nakon što je odbranio titulu u Tokiju. On je tada osvojio treći trofej u sezoni, koju su obeležile povrede. Alkaraz nije igrao od aprila do avgusta zbog problema sa ručnim zglobom.

Prvi teniser sveta Janik Siner objavio je ove nedelje da je zbog problema sa kolenom završio sezonu ranije nego što je planirao.

"Samo želim Janiku sve najbolje tokom narednih meseci, da se što bolje oporavi i spreman dočeka narednu sezonu. Nadam se da ćemo ga uskoro ponovo videti, ali oni moraju zajedno sa igračima da sagledaju šta se dešava na Turu", naveo je Alkaraz.