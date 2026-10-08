Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedila sunarodnicu Ekaterinu Aleksandrovu posle dva seta, 7:6, 7:6.
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TENISKI TURNIR U PEKINGU: Andrejeva u polufinalu, poraz Muhove
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Peta teniserka sveta pobedila je 28. na WTA listi posle sat i 55 minuta.
Teniserke su u prvom setu napravile po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Andrejeva dobila 7:4.
Takođe i u drugom setu napravile su po dva brejka, pa je ponovo odigran taj-brejk, koji je Andrejeva dobila 7:3.
Njena protivnica biće Čehinja Nikola Bartunkova, koja je pobedila sunarodnicu Karolinu Muhovu 6:3, 6:0.
(Beta)
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