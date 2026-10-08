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Peta teniserka sveta pobedila je 28. na WTA listi posle sat i 55 minuta.

Teniserke su u prvom setu napravile po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Andrejeva dobila 7:4.

Takođe i u drugom setu napravile su po dva brejka, pa je ponovo odigran taj-brejk, koji je Andrejeva dobila 7:3.

Njena protivnica biće Čehinja Nikola Bartunkova, koja je pobedila sunarodnicu Karolinu Muhovu 6:3, 6:0.

(Beta)

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