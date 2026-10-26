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Italijanski teniser Janik Siner angažovao je Šveđanina Magnusa Normana za novog trenera, ekskluzivno prenosi britanski „Tajms“.

Prema navodima ovog lista, Norman bi trebalo da se priključi stručnom štabu drugog tenisera sveta u decembru, kada će preuzeti deo odgovornosti nakon odlaska Australijanca Darena Kejhila, koji je najavio da će po završetku sezone završiti trenersku karijeru.

1/11 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Siner će, ipak, zadržati Simonea Vanjocija, sa kojim sarađuje još od 2022. godine, pa će u narednom periodu pokušati da nastavi borbu za najveće trofeje uz značajnu promenu u stručnom štabu.

Dolazak Normana predstavlja zanimljiv potez, imajući u vidu njegovu bogatu igračku, ali i trenersku karijeru. Šveđanin je tokom igračkih dana stigao do drugog mesta na ATP listi i osvojio 12 titula, dok je najveći uspeh na grend slemovima ostvario plasmanom u finale Rolan Garosa 2000. godine.

Ipak, mnogo veći trag ostavio je pored terena. Norman je posebno poznat po saradnji sa Stanom Vavrinkom, kojeg je vodio do najvećih uspeha u karijeri.

Pod njegovim vođstvom, švajcarski teniser osvojio je sva tri grend slem trofeja – Australijan open 2014, Rolan Garos 2015. i Ju-Es open 2016. godine. U tom periodu stigao je i do trećeg mesta na ATP listi.

Upravo bi to iskustvo moglo da bude od velikog značaja za Sinera, koji želi da ostane u samom vrhu svetskog tenisa i nastavi da osvaja najveće turnire.

Ostaje da se vidi kako će se Norman uklopiti u italijanski tim i kakav će uticaj imati na dalji razvoj jednog od najboljih tenisera današnjice.

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