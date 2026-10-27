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Francuski teniser Gael Monfis prolazi kroz izuzetno bolan period nakon razvoda od Eline Svitoline.

Iskusni as povukao se sa turnira u domovini koji je trebalo da budu deo njegove oproštajne turneje, a sada je iskreno progovorio o tome koliko mu je teško da se nosi sa novonastalom situacijom.

Monfis se u početku nije oglašavao povodom privatnih problema, ali je poslednjih dana odlučio da progovori o svojim osećanjima. Njegove reči otkrivaju koliko ga je rastanak pogodio, dok je istovremeno stao u odbranu bivše supruge, koja se našla na meti kritika dela javnosti.

Francuz ne krije da mu je veoma teško, a priznaje i da mu trenutno nije lako da se posveti tenisu onako kako bi želeo.

"Rastanak od Eline me je veoma teško pogodio. Psihički nisam dobro i ne mogu da treniram onako kako bih želeo. Neću se pretvarati da je drugačije - jedem manje, a sve deluje gore. Već je samo po sebi veoma teško vratiti se na teren pred kraj karijere, uz pomešana osećanja. Jednostavno nisam bio u stanju da igram",otkrio je Monfis.

1/6 Vidi galeriju Elina Svitolina i Gael Monfis Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Stao u odbranu Eline: "I dalje smo porodica"

Nakon što su se pojavile kritike na račun Svitoline zbog odluke da se rastane od Monfisa u periodu kada se njegova teniska karijera približava kraju, Francuz je odlučio da javno reaguje. Putem društvenih mreža poručio je da njihovu privatnu situaciju ne treba posmatrati kroz pojednostavljene zaključke i osude.

U opširnoj poruci na Instagramu objasnio je da su kroz godine sa javnošću delili i lepe i teške trenutke, ali da postoje stvari koje ljudi sa strane ne mogu u potpunosti da razumeju.

"Elina i ja smo tokom godina sa velikom radošću delili sa svima vama našu priču i našu porodicu", započeo je Monfis, pa nastavio:

"Uvek smo otvoreno govorili i o izazovima sa kojima smo se suočavali kao pojedinci. U mom slučaju, to je bio niz povreda i sumnji u sebe, koje su me stavile pred iskušenja kakva ranije nisam poznavao. Kada je reč o Elini, to su razaranja i patnja koji su razorili njenu zemlju.

Sad se rastajemo. I kao što smo i ranije delili važne trenutke iz naših života, tako smo i ovu tešku odluku doneli zajedno – da o njoj obavestimo javnost. Svako ko je prošao kroz kraj veze zna da o tome nije lako govoriti. Rastanak je minsko polje zamršenih i složenih osećanja kroz koja Elina i ja pokušavamo da prođemo najbolje što možemo. Činimo to uz veliko poštovanje i ljubav koje i dalje osećamo jedno prema drugom i koje ćemo zauvek čuvati."

"Elina nikome nije dugovala objašnjenje"

Monfis je posebno reagovao na kritike koje su upućene njegovoj bivšoj supruzi nakon što je javno govorila o razlozima zbog kojih je odlučila da okonča njihov odnos. Istakao je da ljudi ne mogu znati sve okolnosti koje su dovele do takve odluke.

"Iako nikome nije dugovala objašnjenje, Elina je odlučila da iskreno i otvoreno govori o razlozima koji su je naveli na ovu odluku. Učinila je to na način za koji je smatrala da je najbolji. Ipak, mnogi su zaključili da njeno objašnjenje nije bilo dovoljno dobro, pa se Elina sada suočava sa kritikama koje smatram u najmanju ruku neprimerenim, a u najgorem slučaju i zlonamernim."

Francuski teniser naglasio je da, uprkos rastanku, prema Svitolini i dalje oseća veliko poštovanje i zahvalnost. Podsetio je i na to koliko mu je značila njena podrška tokom karijere, naročito u trenucima kada je razmišljao da odustane od tenisa.

"Elina i ja možda više nismo par, ali smo i dalje porodica. Iako me sve ovo boli, zauvek ću joj biti zahvalan na ljubavi i podršci koju mi je pružala tokom svih ovih godina. Kada sam bio spreman da odustanem od tenisa, upravo mi je ona dala podstrek koji mi je bio potreban da nastavim. Bila je uz mene i tokom nekih od najvećih pobeda u mom životu, a naša ćerka Skaj je, bez ikakve sumnje, najveća od svih njih."

Gael Monfis Foto: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Na kraju, Monfis je priznao da mu znači što je ljudima stalo do njegove sreće, ali da ga boli način na koji se deo javnosti poneo prema Svitolini. Pozvao je sve da pokažu više razumevanja i da ne donose sudove o njihovom odnosu na osnovu onoga što vide u javnosti.

"Duboko sam zahvalan što je javnosti toliko stalo do moje sreće, ali me pogađa nedostatak razumevanja i dobrote koji su pokazani prema Elini. Neki možda ne razumeju njene razloge ili se ne slažu sa njima, ali molim vas da imate na umu da se u svakoj vezi iza zatvorenih vrata dešava mnogo toga što se ne može objasniti jednom objavom."

Dodao je da oboje imaju svoje bitke i da će, bez obzira na to što više nisu par, nastaviti da brinu jedno o drugom, pre svega zbog ćerke koju zajedno odgajaju.

"Elina ima svoje bitke koje mora da vodi, baš kao i ja svoje. Poštujem njene odluke i razloge, a nastavićemo da pružamo podršku jedno drugom i da brinemo jedno o drugom, posebno zato što zajedno imamo dete.

Dok ulazimo u ovo novo poglavlje života, zamolio bih sve da imaju na umu da smo svi mi samo ljudi. Nismo Gael Monfis i Elina Svitolina, već Gael i Elina. Nesavršeni, ali se trudimo da damo sve od sebe", zaključio je Gael Monfis.