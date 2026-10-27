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Olga Danilović se porodila, a ona i njen verenik Jan su za sina odabrali ime Maksim.

Srpska teniserka i Jan Oblak su u vezi od 2023. godine.

Olga je zbog trudnoće napravila veliku pauzu u karijeri, a poslednji meč je odigrala 4. februara na turnirru u Rumuniji.

Mnogi su se zapitali zašto je nema, a informacija o trudnoći je stigla u javnost u junu.

1/9 Vidi galeriju Olga Danilović i Jan Oblak Foto: Sergio R Moreno/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpkinja je pala na 390. mesti na WTA listi, ali, naravno, to sada nije bitno.

Olakšan povratak na teren

Kada dođe vreme za to povratak na teren biće olakšan Olgi, zahvaljujući pravilima WTA prema kojima teniserke nakon porođaja imaju bolje uslove za nastavak karijere.

Naime, teniserke imaju pravo da koriste zaštićeni renkin na najviše 12 turnira u periodu od tri godine nakon porođaja, a takođe, od 2025. godine postoji i program plaćenog porodiljskog odsustva za teniserke.

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