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Novak Đoković sutra u Bazelu počinje borbu za trofej na turniru, na kojem nije igrao još od 2011. godine.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u prvom kolu odmeriće snage sa Francuzom Ugom Amberom.

Novak Đoković želi da se spremi za završni masters Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dolazak Novaka Đokovića u Švajcarsku glavna je vest u tamošnjim medijima. Prvobitno, nije bilo planirano da Srbin igra u Bazelu. Promena plana usledila je nakon odlaganja turnira "Slem šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji, na kojem je trebalo da učestvuje. Tako je Đoković dobio dodatnu nedelju za takmičenje, što je iskoristio da se prijavi za Bazel.

- Promenio mi se raspored. Turnir u Saudijskoj Arabiji na kojem je trebalo da igram je odložen, pa sam dobio dodatnu slobodnu nedelju. Igram dobro i osećam se dobro. Još nisam na nivou na kojem bih želeo da budem, ali sam spreman za takmičenje pred odlazak u Bazel - poručio je Novak Đoković.

1/6 Vidi galeriju Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser osvrnuo se i na završni masters u Torinu, na kojem bi želeo da igra. Novak je objasnio i zbog čega je prethodnih sezona propuštao ovo prestižno takmičenje, uprkos tome što je imao mogućnost da učestvuje.

- Što se tiče završnog mastersa, u poslednje dve godine donosio sam drugačije odluke. Godine 2024. želeo sam da ranije završim sezonu, sredinom oktobra. Prošle godine imao sam povredu ramena. Kada sam završio turnir u Atini, dan, ili dva pre početka takmičenja u Torinu, lekarski pregledi pokazali su povredu mišića ramena, pa sam odlučio da ne igram. Da sam bio fizički spreman, verovatno bih učestvovao, ali sam već uzimao mnogo lekova samo da bih uspeo da odigram turnir u Atini - objasnio je Đoković.

Turnir u Bazelu je iz kategorije 500, a nagradni fond iznosi 2.584.155 evra. Učešće su uzela 32 tenisera, a Novak Đoković postavljen je za prvog nosioca. Pored Srbina favoriti za trijumf u Švajcarskoj su Ben Šelton, Artur Flis, Rafael Đodar, Tejlor Fric, Jirži Lehečka, Holger Rune... Na ovom turniru igraće i Stan Vavrinka kojem je ovo poslednja sezona u profesionalnom tenisu.