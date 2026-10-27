Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u sredu započinje učešće na turniru iz serije 500 u Bazelu, a organizatori su objavili tačan raspored njegovog meča prvog kola.

Program od 14.00 časova otvaraju Kasper Rud i Nuno Boržeš, a odmah po završetku tog duela na teren izlaze Đoković i Ugo Amber.

Francuski teniser trenutno zauzima 38. poziciju na ATP listi, dok mu je najbolji plasman bila 13. pozicija pre više od dve godine. Amber se nalazi u lošoj seriji rezultata - pretrpeo je pet poraza na poslednjih šest mečeva, a dve vezane pobede nije upisao još od turnira u Istbornu na travnatoj podlozi, gde je igrao finale.

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Novak i Amber su do sada odmerili snage samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je srpski as trijumfovao sa 3:0 u setovima.

Pobednik ovog duela u drugom kolu igraće protiv tenisera iz Nemačke, a potencijalni rivali su Jan-Lenard Štruf ili Janik Hanfman.

Ne propustiteTenisNOVAK U BAZELU POSLE 15 GODINA: Najbolji teniser svih vremena otkrio zašto je promenio plan
profimedia-1105171984.jpg
Tenis"U KOMŠILUKU SE PUCALO ZBOG NOVAKA" Ispovest Đokovićevog dede za kog mnogi nisu znali: Srđan je čudo od čoveka! Pitao sam ga šta bi bilo da nije vratio dug...
Untitled-1-Recovered.jpg
TenisAU, KAKVA VEST! JANIK SINER SE VRAĆA NA TEREN! Igraće na istom turniru sa Novakom Đokovićem, evo kada ćemo gledati ovaj spektakl!
Janik Siner i Novak Đoković
TenisNOVAK ODMAH ELIMINISAN U ŠANGAJU! Đoković se mučio na terenu posle osvojene titule, Poljak mu održao čas tenisa!
profimedia-1141724413.jpg

 BONUS VIDEO:

01:22
Novak Đoković razmišlja o predaji protiv Hurkača Izvor: TV Arena sport