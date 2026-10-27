Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u sredu započinje učešće na turniru iz serije 500 u Bazelu, a organizatori su objavili tačan raspored njegovog meča prvog kola.

Program od 14.00 časova otvaraju Kasper Rud i Nuno Boržeš, a odmah po završetku tog duela na teren izlaze Đoković i Ugo Amber.

Francuski teniser trenutno zauzima 38. poziciju na ATP listi, dok mu je najbolji plasman bila 13. pozicija pre više od dve godine. Amber se nalazi u lošoj seriji rezultata - pretrpeo je pet poraza na poslednjih šest mečeva, a dve vezane pobede nije upisao još od turnira u Istbornu na travnatoj podlozi, gde je igrao finale.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Novak i Amber su do sada odmerili snage samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je srpski as trijumfovao sa 3:0 u setovima.

Pobednik ovog duela u drugom kolu igraće protiv tenisera iz Nemačke, a potencijalni rivali su Jan-Lenard Štruf ili Janik Hanfman.

BONUS VIDEO: