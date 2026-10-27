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Novak Đoković se obratio javnosti uoči starta turnira u Bazelu, a na zvaničnoj konferenciji za medije osvrnuo se na ključne teme vezane za svoj povratak u Švajcarsku, rivale i planove u aktuelnom delu karijere.

Povratak u Švajcarsku posle deceniju i po

Srpski teniser ponovo nastupa u Bazelu nakon 15 godina pauze, a dolazak u dvoranske uslove vidi kao dobar izbor pred nastavak sezone.

„Desilo se dosta stvari od tada na koje sam ponosan! Privatno i profesionalno, dugo vremena je prošlo otkad sam bio ovde, zaista sam uzbuđen što sam tu. Nije bilo isprva tako planirano, onda sam rekao da ću doći ovde pre Pariza. Volim da igram u dvoranama, pogotovo sada u ovoj fazi karijere, ekstremna vrućina nije nešto što volim. Igrati u dvorani je bolje, više mogu da sačuvam energije i nadam se da ću se dobro osećati. Početak turnira je uvek za mene bitan, u ovakvim turnirma gde je mali žreb, gde odmah dolazi težak protivnik. Trenirao sam dobro u poslednjih nekoliko dana, drago mi je da sam ovde u Švajcarskoj. Imate Federera, Vavrinka koji će reći "zbogom" ove nedelje, Hingis, ostavili ste dosta dobro tenisko nasleđe, ovde se razume tenis i zaista mi je drago što sam ovde gde se to baštini. Jedva čekam da izađem na teren.“

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Oproštaj Stena Vavrinke

Turnir protiče i u znaku oproštaja domaćeg asa Stena Vavrinke, za čiji pristup sportu i postignuća Đoković ima samo reči hvale.

„Imali smo sjajne bitke kroz sve ove godine, svi pričamo o mojim godinama, šta ćemo sa njegovim godinama?! Imam mnogo poštovanja za njega i šta je uradio, sve što je stekao u tenisu. Ono što se ističe što me impresionira jeste poslednjih nekoliko godina njegove karijere. Biti trostruki GS šampion, legenda, igrao je Čelendžere i borio se da se domogne ranga, to je zaista neverovatno... To se ističe. Taj duh koji ima i ljubav prema sportu, prema tenisu. Nije bitno da li igra finale Grend slema ili Čelendžer, donosi te emocije. Tenis će sigurno da nedostaje, jedan od najboljih bekhenda svih vremena, nedostajaće. Uvek sam imao dobar odnos sa njim i mimo terena. Pokušaću da budem tu večeras kada bude igrao, da pružim poštovanje prema njemu.“

Motivacija, Grend slemovi i duel sa novom generacijom

Govoreći o ciljevima u ovoj fazi karijere, porodičnom balansu i takmičarskom naboju, Novak je naglasio da mlađim rivalima neće prepustiti pobede bez maksimalne borbe.

„Ciljevi su bitni, jer je tu onda bistrina, a meni je cilj bio da se osećam što je bolje moguće. To je bolje, kada se osećam dobro, igram dobro. Dokazao sam sebi da mogu da igram na najvećem nivou, ali moram da budem svestan gde sam sada i da nastavim da igram u tom ritmu. Nije tajno da me GS najviše interesuje, da se borim za još jednu titulu GS, ali moram da balansiram život, decu, suprugu, više sam posvećen porodici jer ne želim da propuštam ništa jer sam bio dosta odsutan. Čini mi se da uspevam, osvojio sam titulu u Pekingu, to je bila najbolja nedelja liše Grend slemova, a imao sam dosta poteškoća fizičkih, ali tu sam. Ako me neko pobedi, svaka čast, ali ću se definitivno boriti, neću mlađima dopustiti ništa lako. To me isto motiviše, da igram sa ljudima koji imaju 15 i više godina od mene.“

O odnosu sa Rodžerom Federerom

Novak se dotakao i svog dugogodišnjeg rivalstva sa Rodžerom Federerom, istakavši profesionalizam i ulogu Švajcarca u istoriji tenisa.

„Da budem iskren, uvek je bio profesionalan, uvek sam imao veliko poštovanje za Rodžera. Ako ko zaslužuje Kuću slavnih, onda je to on. Ali, nikada nismo imali neki odnos mimo terena, više rivalski, ali imamo veliko poštovanje, on je utabao mnoge staze za mlađe tenisere.“

Govorio je Novak i o izborima u Srbiji.

„Veoma sam zadovoljan! Veliko poštovanje za studente i mlade ljude koji su se borili, koji su pokazali veliki otpor na pritisak. Zaista, kako su se poneli, da naprave ovaj ponos u svim ljudima. Ne samo u Srbiji. Pobeda je obezbeđenja, sada svi imamo nade u našoj zemlji, da će krenuti sve napred i da ćemo uživati u budućnosti.“

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