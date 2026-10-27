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Italijanski teniser Janik Siner izjavio je da je tenis oduvek privlačio publiku zahvaljujući velikim duelima najboljih igrača i da je, između ostalih, srpski teniser Novak Đoković dokaz da vrhunski sportisti mogu dugo da traju.

1/11 Vidi galeriju Novak Đoković - Janik Siner (polufinale Vimbldona) Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

"Tenis je oduvek živeo od toga: od (Bjerna) Borga i (Džona) Mekinroa, preko (Pita) Samprasa i (Andrea) Agasija, pa sve do trenutka kada je rivalstvo od dva igrača postalo rivalstvo trojice - (Rodžera) Federera, (Rafaela) Nadala i Đokovića", rekao je Siner u intervjuu za italijanski list Republika.

Na pitanje da li mlađim sportistima treba dati prednost u odnosu na iskusne igrače, italijanski teniser ukazao je na primere vrhunskih sportista koji su nastavili da se takmiče i u poznijim fazama karijere.

"Ako neko zaslužuje uspeh, ne vidim problem. Mesi i Kristijano Ronaldo nisu tinejdžeri, a i dalje se takmiče na najvišem nivou. Ne treba zaboraviti ni Đokovića", naveo je Siner.

On je govorio i o rivalstvu sa španskim teniserom Karlosom Alkarazom, ocenivši da njihove različite ličnosti i stilovi igre doprinose zanimljivosti tenisa.

"Nismo svi isti; kontrasti uzbuđuju. Možda mene doživljavaju kao disciplinovanog i tvrdoglavog šampiona, a Karlosa kao mediteranskog i ekscentričnog. U tome je lepota - imati nekoga ko vas gura do krajnjih granica", rekao je Siner.

On je naveo da je tokom pauze zbog povrede morao da prihvati ograničenja koja mu je nametnulo telo, ističući da su strpljenje, rad i dugoročno planiranje ključni za nastavak sportske karijere.

"Telo je jedini protivnik kojeg ne možete pobediti. Kada vam kaže da stanete, morate to da prihvatite i poslušate savete stručnjaka", kazao je italijanski teniser i objasnio da tokom pauze nije potpuno odustao od tenisa, već je nastavio da trenira u teretani i na terenu, uz rad sa fizioterapeutima.

Slobodno vreme, kako kaže, iskoristio je i za druge aktivnosti, među kojima su poseta trci Formule 1 u Monci, modnoj reviji u Milanu, igranje video-igara i čitanje knjige "Ja ubijam" italijanskog pisca Đorđa Faletija.

Govoreći o povredama u profesionalnom sportu, Siner je naglasio da je važno pažljivo birati kada i koliko se takmičiti.

"Povrede su deo sporta. Potrebno je biti razuman i razumeti koliko i kada treba igrati. Važna je dugoročna perspektiva, jer nije bitno samo ono što se dešava danas", rekao je Siner.

Prema njegovim rečima, dugoročno planiranje i strpljenje ključni su za uspešnu karijeru.

"Razliku uvek pravi rad, odnosno priprema koju sprovodite, a ne sreća. Sreća može da vam pomogne da osvojite poen, ali ne i meč", istakao je Siner.

Siner je istakao da, kada bi mogao da izbriše jedan dan iz svog života i nikada ga više ne proživi, to ne bi bio neki sportski trenutak, niti poraz u finalu Rolan Garosa od Karlosa Alkaraza 2025. godine, niti poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena početkom 2026. godine, a na pitanje da li je reč o nekoj meč-lopti, italijanski teniser je odgovorio: "Nije se to dogodilo na terenu".

Na pitanje koji trenutak iz života bi voleo ponovo da proživi, Siner je izdvojio uspomene na skijanje sa prijateljima u Dolomitima, vreme provedeno sa porodicom i vožnju kartinga.

"Čistotu jedne zimske nedelje koju sam proveo skijajući sa prijateljima u Dolomitima. Osećaj lepog dana provedenog u nečemu što voliš. Grupu momaka koja želi da se zabavi. Dodao bih i bilo koji trenutak sa svojom porodicom, kao i vožnju kartinga u okolini Kunea sa automobilskim vozačem Antonijom Đovinacijem i biciklistom Đulijom Čikoneom. Volim brzinu, to nije nikakva tajna. Potreban mi je adrenalin, da bih držao dosadu podalje", dodao je italijanski teniser.

Govoreći o odrastanju i počecima profesionalne karijere, prisetio se odlaska od kuće kada je imao 13 i po godina, što je opisao kao jedan od emotivno najtežih trenutaka u životu.

"Voleo bih da izbrišem ono što sam osećao onog dana kada sam otišao od kuće. Bio je to bolan trenutak, kada sam se u Milanu oprostio od oca jer su nam se putevi razdvajali. Plakao sam ja, ali i on", rekao je Siner.

Dodao je da, uprkos težini tog iskustva, ne žali zbog odluka koje je doneo.

Italijanski teniser, koji je zbog povrede kolena propustio drugi deo sezone, istakao je da želi da se vrati takmičenjima u najboljoj mogućoj formi i da izgradi dugu karijeru.

"Želim da trajem, da imam dugu karijeru. Sada sam morao da stanem i podignem glavu iznad terena, ali želim ponovo da je spustim ka loptici. Znam da postoji i nešto izvan tenisa, u pravougaoniku koji se zove tenis", zaključio je Siner u intervjuu za italijanski list.