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Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspešno je startovao na turniru u Bazelu, pošto je posle preokreta savladao Francuza Iga Ambera rezultatom 4:6, 6:3, 6:4.

Nakon meča, Novak je bio vrlo zadovoljan zbog tijumfa.

- Borbom, udarac više. Imao sam brejk zaostatka, teško se vratiti iz toga na ovakvim takmičenjima. Ugo je igrao sjajan meč, moram to da priznam. Znam da sam počeo sporije, ali to je zbog njegovog kvaliteta i plana. Levoruk, nema ih mnogo, drugačija taktika. Jedan od mečeva kada morate da ostanete prisutni i da koristite šanse - počeo je Đoković, pa nastavio:

- Hvala (na nemačkom). Hvala vam što ste ovde, a sad nazad na engleski (smeh). Lepo je vratiti se, zemlja koja je dala Rodžera i Vavrinku, zemlja koja je sjajna za tenis i promociju tenisa, hvala što ste se pojavili u ovolikom broju - rekao je Đoković.

1/4 Vidi galeriju Đoković u meču protiv Ambera na startu ATP turnira u Bazelu Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Meč je trajao dva i po sata, a Đokovićev naredni rival biće Nemac Jan-Lenard Štruf, koji je prethodno pobedio sunarodnika Janika Hanfmana 6:4, 6:3.

ATP turnir u Bazelu, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 2.584.155 evra.