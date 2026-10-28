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Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Bazelu, pošto je pobedio francuskog igrača Uga Ambera sa 4:6, 6:3, 6:4. Uz novu rundu ovog takmičenja dobio je novi priliv bodova, ali i novčanih sredstava.

Organizatori u Bazelu su se potrudili da u odnosu na prošlu godinu premije pojačaju za nešto manje od 2,5 odsto.

Tako je Novak sada već obezbedio 37,790 evra ulaskom u osminu finala, dok bi još jednim korak kroz žreb i duplirao svoju zaradu.

Šampionu ovog turnira ide u džep skoro pola miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Đoković u meču protiv Ambera na startu ATP turnira u Bazelu Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Amber je jedini brejk u prvom setu napravio u trećem gemu i zatim sačuvao prednost. Đoković je u drugom setu zaigrao bolje i već u drugom gemu oduzeo servis rivalu, što je bilo dovoljno za izjednačenje u setovima. Srpski igrač je u odlučujućem setu ključni brejk napravio u petom gemu.

Đoković, koji je na turniru u Švajcarskoj postavljen za četvrtog nosioca, igraće u narednoj rundi protiv 47. tenisera sveta Jana-Lenarda Štrufa iz Nemačke.