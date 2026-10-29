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Srpski as je plasman među 16 najboljih obezbedio pobedom nad Ugom Amberom rezultatom 4:6, 6:3, 6:4. Iako je izgubio prvi set, Novak je uspeo da podigne nivo igre, preokrene rezultat i pokaže zbog čega je jedan od najuspešnijih tenisera u istoriji ovog sporta.

Naredni rival biće mu Jan-Lenard Štruf, nemački teniser koji bi Novaku mogao da predstavlja ozbiljan izazov. Đoković će nastojati da nastavi u dobrom ritmu i napravi još jedan korak ka završnici turnira.

Prema očekivanom rasporedu, duel Đokovića i Štrufa trebalo bi da počne oko 18.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

1/4 Vidi galeriju Đoković u meču protiv Ambera na startu ATP turnira u Bazelu Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia