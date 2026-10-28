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U nesreći su učestvovale dve železničke kompozicije koje su saobraćale na relaciji Madrid–Sevilja, a prema dostupnim informacijama, veliki broj ljudi je poginuo i povređen.

Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Tragedija je potresla čitavu Španiju, a među onima koji su se oglasili bio je i jedan od najboljih tenisera sveta.

Alkaraz je putem društvenih mreža izrazio žaljenje zbog nesreće i pružio podršku porodicama žrtava i svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

"Potresen sam zbog vesti o tragičnoj nesreći vozova u Toledu. Sve moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i osobama na koje sve ovo utiče u ovim teškim trenucima. Moje najiskrenije saučešće. Podrška svima", napisao je Alkaraz.

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