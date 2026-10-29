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Kazahstanska teniserka Elena Ribakina plasirala se danas u četvrtfinale turnira u Tokiju i tako obezbedila prvo mesto na WTA rang-listi na kraju godine, prvi put u svojoj karijeri.

Ribakina je u meču osmine finala savladala sunarodnicu Juliju Putincevu sa 6:2, 6:3.

Prva nositeljka na turniru nije izgubila nijedan gem na svoj servis tokom meča koji je trajao 70 minuta, a jedinu brejk loptu sa kojom se suočila spasila je u poslednjem gemu.

1/6 Vidi galeriju Jelena Ribakina Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Ribakina, koja se prvi put popela na vrh WTA liste nakon što je u septembru osvojila svoju titulu na US openu, u četvrfinalu će igrati protiv Kanađanke Lejle Fernandes.

Ribakina vodi sa 4:2 u međusobnim duelima protiv Fernandes, uključujući i pobede u poslednja tri uzastopna meča. U četvrtfinalu turnira u Tokiju još će se sastati i Mija Pohankova - Alisija Parks, Kamila Rahimova - Maja Džoint i Aleksandra Ijala - Dijana Šnajder.