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Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je večeras posle tri seta poražen od Nemca Jan-Lenarda Štrufa 7:6(4), 5:7, 6(5):7. Đoković, 12. teniser sveta, poražen je od 47. igrača na ATP listi posle dva sata i 37 minuta.

Nakon meča, Novak Đoković nije krio razočaranje: 

- Ne, ne mislim da su te tri duple servis greške bile odlučujući faktor. Mislim da je on jednostavno u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte, mnogo puta u drugom i takođe na početku trećeg seta, odigrao neke neverovatne udarce i neverovatne poene. Možda je bilo jednog ili dva poena gde sam mogao biti agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao neverovatan tenis. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva - rekao je Đoković.

Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslednja i odlučujuća prilika da obezbedi vizu za Završni masters sezone biće Masters u Parizu, gde ga čeka izuzetno komplikovana računica, u prestonici Francuske moraće da se poklopi čitav niz rezultata i faktora kako bi i ove godine overio kartu za odabrano društvo i čekirao nastup među osam najboljih na svetu

- Tek sam izašao sa terena, tako da sam još uvek razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje - bio je Novak vrlo kratak.

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