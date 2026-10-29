- Ne, ne mislim da su te tri duple servis greške bile odlučujući faktor. Mislim da je on jednostavno u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte, mnogo puta u drugom i takođe na početku trećeg seta, odigrao neke neverovatne udarce i neverovatne poene. Možda je bilo jednog ili dva poena gde sam mogao biti agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao neverovatan tenis. Ne sećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva - rekao je Đoković.