Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Beču, pošto je u osmini finala pobedio Nikoloza Basilašvilija iz Gruzije rezultatom 6:1, 7:6 (13:11).
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Meč je trajao sat i 41 minut. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Basilašvili 95. na ATP listi.
Španski teniser je prvi set ubedljivo dobio posle dva brejka. Oba tenisera su napravila po jedan brejk u drugom setu, a Alkaraz je bio bolji u taj-brejku rezultatom 13:11.
Alkaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Tomija Pola, koji je savladao Lučana Darderija sa 2:0 u setovima.
ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.
(Beta)
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