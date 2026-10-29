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Meč je trajao sat i 41 minut. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Basilašvili 95. na ATP listi.

Španski teniser je prvi set ubedljivo dobio posle dva brejka. Oba tenisera su napravila po jedan brejk u drugom setu, a Alkaraz je bio bolji u taj-brejku rezultatom 13:11.

Alkaraz će u četvrtfinalu igrati protiv Tomija Pola, koji je savladao Lučana Darderija sa 2:0 u setovima.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.

(Beta)

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Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir