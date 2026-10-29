Đoković, 12. teniser sveta, poražen je od 47. igrača na ATP listi posle dva sata i 37 minuta.
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POGLEDAJTE KAKO JE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO OD ŠTRUFA! Ovo su najzanimljiviji momenti sa ovog meča! VIDEO
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Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je večeras posle tri seta poražen od Nemca Jan-Lenarda Štrufa 7:6(4), 5:7, 6(5):7.
U prvom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković mini brejkovima u trećem i 11. poenu stigao do prednosti.
Do 12. gema drugog seta nije bilo brejkova, kada je Đoković servirao za ostanak u setu, ali mu je Nemac oduzeo servis i izjednačio u setovima.
Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia
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U trećem setu, kao i u prvom, nije bilo brejkova, ponovo se igrao taj-brejk, u kom je ovoga puta bolji bio Štruf (7:5) i izborio plasman u četvrtfinale.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:
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