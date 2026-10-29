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U prvom setu nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Đoković mini brejkovima u trećem i 11. poenu stigao do prednosti.

Do 12. gema drugog seta nije bilo brejkova, kada je Đoković servirao za ostanak u setu, ali mu je Nemac oduzeo servis i izjednačio u setovima.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

U trećem setu, kao i u prvom, nije bilo brejkova, ponovo se igrao taj-brejk, u kom je ovoga puta bolji bio Štruf (7:5) i izborio plasman u četvrtfinale.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča: