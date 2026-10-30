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Italijanski teniser Flavio Koboli doživeo je povredu u duelu sa sunarodnikom Mateom Beretinijem, zbog koje je morao da preda meč, i to u trenutku kada se vodi velika borba za plasman na Završni masters u Torinu.

1/4 Vidi galeriju Flavio Koboli Foto: Felice Calabro' / IPA / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Njegov eventualni izostanak mogao bi značajno da promeni računicu i olakša Novaku put do jednog od preostalih mesta na prestižnom turniru, ali srpski as će morati da iskoristi poslednju veliku priliku u Parizu.

Koboli je u osmini finala turnira u Beču doživeo veoma neprijatan trenutak. Pri vođstvu Beretinija od 5:2 u prvom setu, Italijan je seo na klupu, prekrio lice peškirom i zaplakao. Njegov zemljak odmah mu je prišao, pokušao da ga uteši i ostao uz njega dok je napuštao teren.

Problem je posebno zabrinjavajući jer Koboli nije prvi put osetio tegobe tokom boravka u Beču. Već u prvom kolu protiv Grigora Dimitrova imao je fizičkih problema i tražio medicinsku pomoć, a i na meču sa Beretinijem imao je zavoj na levoj butini.

Koboli se oglasio posle suza

Iako je prizor iz Beča zabrinuo ljubitelje tenisa, Italijan je nakon meča pokušao da objasni šta se dogodilo. Posebno je istakao da njegove suze nisu bile posledica bola, već nagomilanih emocija, stresa i razočaranja zbog prinudnog završetka meča.

"Beču, žao mi je što se ovako opraštam. Volim ovaj turnir i zaista sam želeo da igram protiv Matea pred svima vama na tribinama. Osetio sam nešto još tokom meča pre neki dan, ali sam ipak želeo da pokušam. Danas sam shvatio da bi nastavak značio preveliko forsiranje i morao sam da stanem. Te suze nisu bile od bola. Bile su posledica emocija, možda malo stresa i razočaranja što moram da napustim teren kada sam samo želeo da ostanem na njemu. Sutra ću obaviti sve preglede i obavestiću vas čim budem imao nove informacije. Ne brinite, nadam se da ću već sledeće nedelje biti u Parizu. Hvala vam na podršci", poručio je Koboli.

Dakle, Italijan još ne otpisuje nastup na narednim turnirima. Naprotiv, nada se da će već u Parizu ponovo biti na terenu. Ipak, tek rezultati dodatnih pregleda pokazaće da li je povreda ozbiljnija i koliko bi eventualno odsustvo moglo da traje.

Posebno emotivan bio je i Mateo Beretini, koji nije krio koliko ga je pogodio prizor na terenu. Dvojica Italijana poznaju se još iz detinjstva, a Beretini je posle meča istakao koliko zna da Koboli želi da se nađe u Torinu.

"Zaista mi je žao zbog njega. I sam sam mnogo puta bio u takvoj situaciji, možda i previše puta. Zato sam se i ja emotivno poneo. Znam koliko je teško. Znam koliko želi da bude u Torinu i poslednje što mu je potrebno jeste povreda nekoliko nedelja pre tako važnog događaja. Nadam se da nije ništa ozbiljno", rekao je Beretini.

Kobolijev izostanak mogao bi da promeni Novaku računicu

A upravo je situacija sa Kobolijem posebno zanimljiva iz ugla Novaka Đokovića. Italijan se trenutno nalazi na šestom mestu ATP trke za Torino sa 3.690 bodova i u ovom trenutku drži poziciju koja vodi na završni turnir. Međutim, ukoliko bi zbog povrede morao da odustane, mesto u osmorci pripalo bi sledećem teniseru u poretku koji ispunjava uslove za nastup.

Podsetimo, na Završnom mastersu učestvuje osam tenisera. Janik Siner, koji je drugi u ATP trci, već je završio sezonu, pa se njegovo mesto praktično prenosi na sledećeg igrača na listi. Zbog toga je Rafael Jodar, trenutno deveti, poslednji koji se nalazi unutar kvalifikacione crte.

Upravo bi Kobolijevo eventualno odustajanje pomerilo tu granicu za još jednu poziciju – na desetog Aleksa De Minora. A tu se otvara prostor za Đokovića!

Prema zvaničnoj ATP trci od 29. oktobra, situacija na vrhu i u borbi za poslednja mesta izgleda ovako:

1. Aleksandar Zverev – 9.200 bodova

2. Janik Siner – 7.950 (završio sezonu)

3. Karlos Alkaraz – 4.650

4. Ben Šelton – 4.530

5. Danil Medvedev – 3.710

6. Flavio Koboli – 3.690

7. Artur Fis – 3.475

8. Frensis Tijafo – 3.380

9. Rafael Hodar – 3.209

10. Aleks De Minor – 2.980

11. Novak Đoković – 2.890

Zverev, Alkaraz i Šelton već su obezbedili plasman, dok Siner neće nastupati do kraja godine. To znači da su preostala mesta i dalje otvorena za veliku borbu.

Novak trenutno zaostaje 319 bodova za Hodarom, koji drži poslednju poziciju u kvalifikacionoj zoni, ali samo 90 za De Minorom. Ako bi Koboli odustao, upravo bi Australijanac postao igrač kojeg bi Đoković morao da prestigne kako bi se domogao Torina.

Ipak, ni tu situacija nije jednostavna. De Minor je i dalje aktivan na turniru u Beču, gde ga posle Kobolijevog povlačenja očekuje duel sa Beretinijem u četvrtfinalu. Australijanac tako ima priliku da dodatno uveća prednost pre početka poslednjeg mastersa sezone.

Pariz poslednja stanica za Đokovića

Srpski as je u Bazelu imao veliku priliku da napravi važan korak ka Torinu, ali je usledio bolan poraz. Novak je u drugom kolu eliminisan od Nemca Jana-Lenarda Štrufa, koji je slavio posle velike borbe – 6:7, 7:5, 7:6.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Đoković je osvojio prvi set, ali je Štruf uspeo da preokrene situaciju i u odlučujućem taj-brejku dođe do velike pobede. Meč je trajao dva sata i 36 minuta, a Novak je tako ostao bez mogućnosti da u Bazelu osvoji nove bodove i popravi plasman u trci za Torino.

Sada mu preostaje Masters u Parizu, poslednji turnir na kojem može da popravi bodovni saldo pre Završnog mastersa. Đoković je čak sedam puta osvajao ovo takmičenje i sigurno bi želeo da se ponovo nađe među najboljima, ali će mu za to biti potreban ozbiljan rezultat, uz povoljan rasplet na turnirima njegovih konkurenata.

Koboli se nada da povreda nije ozbiljna i da će već u Parizu moći da nastavi sezonu. De Minor želi da iskoristi priliku u Beču, dok Novak čeka rasplet i priprema se za poslednji pokušaj.

Jedno je sigurno, Đoković još nije odustao od Torina, a eventualno povlačenje Italijana moglo bi da učini završnicu sezone još zanimljivijom!