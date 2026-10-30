Slušaj vest

Novi svetski broj jedan od narednog ponedeljka biće Aleksander Zverev. Rasplet koji se najavljivao proteklih nedelja dobio je zvaničnu potvrdu na turniru u Beču: Janik Siner je ostao bez potrebnih bodova, dok ih je nemački teniser osvojio i time obezbedio promenu na samom čelu ATP liste.

Nakon trijumfa nad Talonom Griksporom, Zverev se na konferenciji za medije pojavio odlično raspoložen, gde su mu odmah upućene brojne čestitke. Ipak, novinari su otvorili i temu pojedinih komentara u javnosti da na vrh stiže kao „lažni broj jedan“ usled izostanaka i povreda Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"Mislim da se o tome mnogo govorilo tokom ove godine", svestan je Saša Zverev insinuacija da je nezasluženo došao na prvo mesto s obzirom na povrede Alkaraza i Sinera: "Ovo je moje lično mišljenje i naravno da mnogi sada mogu da kažu: Evo ga, sedi ovde kao prvi teniser sveta, a do tog mesta je stigao zbog povreda drugih igrača. Međutim, fizička sprema i zdravlje su ogroman deo sporta. To je izuzetno važan faktor".

U nastavku je detaljno objasnio koliko ulaže u telesnu pripremu:

"Kada tokom decembra odradim pripreme i imam četiri nedelje treninga, svakog dana provodim otprilike pet do šest sati radeći na fizičkoj spremi, dok tenis igram sat do sat i po. Dakle, mnogo više vremena posvećujem fizičkoj pripremi nego tenisu. Sve to radim kako bih ostao zdrav, izbegao povrede i imao osećaj da u petom setu mogu da budem jednako spreman kao u prvom".

1/11 Vidi galeriju Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Statistika ove sezone pokazuje da Nemac nema nijednu pobedu protiv Novaka Đokovića, Alkaraza i Sinera (učinak 0-7 protiv trojice vodećih), dok je protiv ostatka igrača iz prvih deset zabeležio svega dva trijumfa.

"Naravno, mislim da sam ove godine četiri ili pet puta uzastopno izgubio od Janika Sinera", rekao je Zverev: "Kada je bio zdrav, po mom mišljenju, bio je najbolji teniser na svetu, u to nema nikakve sumnje. Ipak, smatram da sam ja imao najbolju sezonu. Nisam uspeo nijednom da ga pobedim, to je činjenica. Do Vimbldona čak nisam ni znao kako da igram protiv njega i pobedim ga. Mislim da sam od Vimbldona počeo da pronalazim rešenje i odigrao sam jedan veoma neizvestan meč. Ali, kao što sam rekao, fizička sprema i zdravlje sastavni su deo tenisa".

Isto pitanje ubrzo mu je postavljeno i na engleskom jeziku, što je izazvalo blagu reakciju i negodovanje novog broja jedan, ali je ponovio svoj stav uz opasku da mu je potpuno jasno šta se implicira.

"Ponoviću ono što sam rekao na nemačkom. Mislim da su fizička sprema i zdravlje izuzetno važan deo sporta. Tokom prvih šest meseci sezone, ili koliko god da je trajao taj period, izgubio sam od Janika četiri ili pet puta uzastopno. Nema nikakve sumnje da je on tada bio najbolji igrač na svetu i da me je redovno pobeđivao", rekao je Zverev i dodao:

"Bio bih budala kada bih sada sedeo ovde i tvrdio da sam bio jednako dobar kao Janik Siner. Nisam bio. Bio sam drugi najbolji igrač na svetu, jer je Karlos bio povređen i nije mogao da se takmiči".

Na samom kraju, istakao je da sa nestrpljenjem očekuje 2027. godinu i borbu za očuvanje prve pozicije:

"Radujem se što će Janik i Karlos ponovo biti zdravi i što ću, nadam se, moći da se takmičim sa njima još mnogo godina. Ne samo naredne, već i tokom više godina koje dolaze. Nadam se da ću uspeti da nastavim da vodim zanimljivu borbu sa njima dvojicom", dodao je on.

BONUS VIDEO: