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Srđan Đoković, u jednom intervjuu u prošlosti, otvoreno je govorio o tome kako je prihvatio molbu svog sina Novaka da prestane da insistira na njegovom povlačenju sa terena. Reči srpskog asa da ga pusti da igra sve dok u tome uživa i dok gaji ljubav prema tenisu, ubedile su oca da se u njegovom zrelom dobu više ne upliće u karijerne odluke, za razliku od perioda Noletovog odrastanja kada je roditeljski uticaj bio presudan.

Gostujući svojevremeno na televiziji "K1" kod Jovane Joksimović, Srđan se osvrnuo upravo na te dane i tom prilikom oštro usprotivio savremenim pedagoškim metodama prema kojima se najmlađima prepušta potpuna sloboda izbora. Otac najboljeg tenisera planete naglasio je ulogu roditelja u usmeravanju i donošenju ključnih odluka, te je i ušao u raspravu sa Jovanom Joksimović zbog Novakove odluke da deci pusti previše slobode.

"Kod njega je red, rad i disciplina prirotitet...", rekao je Srđan Đoković istakavši da je Nole samo jednom u životu zakasnio na trening i to jer se zaigrao sa prijateljima: "Njegov sin Stefan je takođe sjajan, ali je jako teško. Pitao sam ga da ga vodim na tenis, kaže hoće. Reko doći ću u pola sedam, a on kaže - molim? Teško je to uopšte Novakovo ponoviti u svetu, Srbiji, a kamoli porodici. Daćemo sve, samo ako želi, kao što je Novak želeo. Mi smo tu kao roditelji da našoj deci pomognemo. I zato se ne slažem sa novom generacijom gde kažu da dete odluči čime će se baviti u životu".

1/10 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Nakon ovih reči, Jovana Joksimović se nasmejala i rekla: "Zar to nije najvažnije?", na šta je Srđan Đoković, referišući se na svoju prethodnu izjavu, dodao uz osmeh: "A, majke ti?".

"A šta si ti tu kao majka ili kao otac? Pa da pokažete pravi put. Ako pogrešite, pokažete drugi, pa treći put, da usmeravate. Ne da pustite dete sa šest-sedam-deset godina da odluči čime će se baviti. Ja sam Novaka usmerio", na šta je Jovana Joksimović rekla da je "samog sebe demantovao", da bi Srđan Đoković potom bliže objasnio kako je tekao Noletov razvojni put.

"Kako nisam? Nisam ja prepoznao to kod njega. Ja sam hteo da bude skijaš, to je cela moja porodica, a onda su ti teniski tereni izgrađeni na Kopaoniku i ostalo je istorija. Nije Novak hteo da bude teniser, ja sam mu kupio rekete kada sam video da nosi tim majstorima piće i hranu, igrao se ispred lokala, tako da ja sam ga usmerio. Ne direktno da mora, nego da je to lep posao kojim može da se bavi. To nije prihvatio kao da može da se bavi, nego fantastično, to je bila najlepša igra za njega i danas je", dodao je otac najboljeg sportiste svih vremena istakavši da srećom tada "nije bilo telefona i ostalih gedžeta kao danas".

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Principi roditeljstva u domu Novaka i Jelene

Ljubavna priča Novaka i Jelene Đoković počela je još tokom srednjoškolskih dana, a krunisana je brakom na Svetom Stefanu 2014. godine. Iste godine stigao je sin Stefan, a tri godine kasnije, 2017, porodica je postala bogatija za kćerku Taru. Novak nikada nije krio da roditeljstvo doživljava kao svoj najvažniji zadatak, zbog čega mu razdvojenost od dece tokom turnira izuzetno teško pada.

Oba supružnika posvećeno pristupaju ovoj temi, tražeći smernice u razgovorima sa stručnjacima i ne bežeći od činjenice da roditelji, u najboljoj nameri, nekada umeju i da pogreše. Jelena je svojevremeno iznela svoj stav o postavljanju jasnih granica u vaspitanju:

"Pričamo sa mnogim ekspertima i roditeljima da bismo edukovali sve one koji učestvuju u odgajanju dece. Na primer, sada imamo taj problem da roditelji ne postavljaju deci nikakva ograničenja, samo da bi deca bila srećna. Normalno je da budu i tužna ponekad, to je jedno normalno osećanje i ne možete da ih štitite od toga", rekla je Jelena Đoković u jednom ranijem intervjuu.

"Moraju da postoje limiti sa čokoladom, televizijom, kupovinom igračaka, ali naravno, sve to mora da se uradi na normalan način, bez povišenih tonova, sa empatijom, da se razumeju emocije. Isto se sada dešava sa telefonima i kompjuterima. To je problem društva, zato je važno da ih odrasli ljudi vode. To je baš bitno", dodala je ona ističući i da postoje trenuci i kada se posvađa sa svojom decom, što joj teško pada.

1/8 Vidi galeriju Novak i Jelena Đoković na plaži na Mikonosu u nezgodnom izdanju Foto: ThePhotOne / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, MYKO/SMTK, MYKO/SMTK

Zašto je Novak zatražio od oca da prestane da ga "šalje u penziju"

I dok oko pristupa deci nije bilo nesuglasica, Novak je sa ocem morao da postavi granicu oko teme završetka karijere. Svestan decenijskih odricanja i života van kuće radi osvajanja najvećih trofeja u istoriji sporta, Srđan je priželjkivao sinovljev raniji odlazak sa terena:

"Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me tata da radim ono što volim, a to je tenis'. Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na sveti", ispričao je Srđan Đoković.

"On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Ceni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svetu. Živeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, verovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", dodao je.

Novak je svojevremeno u intervjuu za "GQ" detaljnije opisao kako doživljava očeve apele i kako zapravo izgledaju njihovi razgovori o budućnosti:

"Tata nije navalentan. Poštuje moju odluku da još igrač, naravno da razume zašto želim da igram, ali isto tako i kaže: Šta bi još želeo da radiš u životu?", dodao je Nole kako izgledaju razgovori sa ocem kome nedostaje, posebno sada kada je i sam u ozbiljnim godinama.

"On razume količinu i intenzitet pritiska i napetosti koji postoje, kao i stres koji utiče na zdravlje, moje telo, a samim tim i na sve oko mene, uključujući i njega. Zato mi je rekao: ‘Sine moj, počni da razmišljaš o tome kako želiš da ovo završiš'".

Kurir Sport / Mondo

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