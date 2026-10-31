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Iako Srđan Đoković ne istupa često u javnosti, svako njegovo obraćanje izazove veliku pažnju. Svojevremeno je u emisiji „Upitnik“ na RTS-u otvoreno govorio o napadima koje je Novak trpeo zbog podrške reprezentaciji Hrvatske na Mundijalu, a posebnu pažnju privukao je njegov odgovor na pitanje zbog čega srpski as ne uživa status miljenika publike kakav imaju Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Voditeljka Olivera Jovićević tada ga je direktno upitala: „Srđane, zašto zapad ne voli vašeg sina Novaka Đokovića?“.

Otac srpskog tenisera prvo je uzvratio pitanjem:

„Vidite li šta nam rade već 30 godina?“

1/10 Vidi galeriju Srđan Đoković Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, EMMANUEL DUNAND / AFP / Profimedia

Nakon što je voditeljka konstatovala: „Zato što ne vole Srbiju?“, Srđan je kroz osmeh izneo svoj stav:

„Ne znam šta se dešava. Ne znam. Treba mi da se zapitamo. To je verovatno u nama nešto, nemam pojma. Zašto nas niko ne voli? Što nas niko ne voli? To Novak pokušava i u najvećoj meri uspeva, da napravi tu promenu o Srbiji i srpskom narodu.“

Lekcija sa meča protiv Federera

Kao ilustraciju odnosa zapadne publike prema njegovom sinu, Đoković se osvrnuo na čuveni duel iz 2011. godine, kada je Novak u polufinalu US Opena spasao dve meč-lopte protiv Federera pred tribinama koje su listom stajale uz Švajcarca.

„Evo recimo 2011. godine kada je igrao protiv Federera na US Openu, Novak je preokrenuo i uzeo je mikrofon i umesto da je reagovao sa srdžbom i besom, rekao je vi ste najdivnija publika na svetu. Šta vam to govori? Moramo da shvatimo gde smo i šta smo. To Novak pokušava svima u Srbiji da pokaže kako propagirati svoju zemlju i svoj narod. Ne treba se busati u prsa. Moja pokojna baba je govorila, ne piški uz vetar, ceo život ćeš biti popišan.“

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Odbijanje ponude iz Londona

Tokom razgovora bilo je reči i o nekadašnjoj ponudi da porodica Đoković uzme državljanstvo Velike Britanije. Srđan je potvrdio da takav scenario za njih nikada nije dolazio u obzir:

„Naravno da ne, ali smo pitali svoju decu i kakve sve privilegije bi imali. I znate ko je glasao? Niko. Mi smo deo našeg naroda i tu smo gde smo.“

Kurir Sport / Mondo

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