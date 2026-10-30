Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je u četvrtfinalnom meču savladao Amerikanca Tomija Pola sa 6:4, 7:6 (7:2).
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Meč je trajao sat i 52 minuta, a treći teniser sveta opravdao je ulogu favorita protiv 14. igrača na ATP listi.
Alkaraz je do vođstva u setovima stigao zahvaljujući jednom brejku, dok su u drugom delu meča oba tenisera uspešno čuvala svoj servis.
Odluka je pala u taj-brejku, u kojem je Španac bio ubedljiv i slavio sa 7:2, čime je obezbedio mesto među četiri najbolja na turniru.
Alkaraza u polufinalu očekuje duel sa Danilom Medvedevom, koji je prethodno savladao Andrijana Manarina sa 2:0 u setovima.
U preostala dva četvrtfinalna susreta sastaće se Aleksandar Zverev i Artur Feri, kao i Aleks de Minor i Mateo Beretini.
ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.
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