Meč je trajao sat i 52 minuta, a treći teniser sveta opravdao je ulogu favorita protiv 14. igrača na ATP listi.

Alkaraz je do vođstva u setovima stigao zahvaljujući jednom brejku, dok su u drugom delu meča oba tenisera uspešno čuvala svoj servis.

Odluka je pala u taj-brejku, u kojem je Španac bio ubedljiv i slavio sa 7:2, čime je obezbedio mesto među četiri najbolja na turniru.

Alkaraza u polufinalu očekuje duel sa Danilom Medvedevom, koji je prethodno savladao Andrijana Manarina sa 2:0 u setovima.

U preostala dva četvrtfinalna susreta sastaće se Aleksandar Zverev i Artur Feri, kao i Aleks de Minor i Mateo Beretini.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.

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Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir